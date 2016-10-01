BMW

Yenilenen BMW X3 ve güncellenen 2 Serisi Gran Coupe Türkiye’de

Güncel

Petlas’dan yeni performans lastiği: Prestige Sport

Güncel

Hyundai Motor Türkiye’den yerli elektrikli araç sürprizi

BYD

BYD’nin 7 koltuklu SUV modeli TANG Türkiye yollarında

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Yüce Auto-Skoda’dan tarihi başarı

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Yenilenen Volvo XC90 Türkiye yollarına çıktı

BYD’nin 7 koltuklu SUV modeli TANG Türkiye yollarında

CARMEDYA.COM -  Türkiye'deki model gamını giderek genişleten BYD Türkiye ailesine markanın 7 koltuklu SUV modeli TANG katıldı.

Yenilenen BMW X3 ve güncellenen 2 Serisi Gran Coupe Türkiye’de

CARMEDYA.COM - Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin makyajlanan 2 Serisi Gran Coupe ve sportif detaylarıyla öne çıkan çok yönlü SAV modeli Yeni BMW X3 modelleri, Batman – Mardin rotasında düzenlenen özel

Güncel

Yenilenen BMW X3 ve güncellenen 2 Serisi Gran Coupe Türkiye’de

CARMEDYA.COM - Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin makyajlanan 2 Serisi Gran Coupe ve sportif detaylarıyla öne çıkan çok yönlü SAV modeli Yeni BMW X3 modelleri, Batman – Mardin rotasında düzenlenen özel

Petlas’dan yeni performans lastiği: Prestige Sport

CARMEDYA.COM -  Petlas, yeni yüksek performans yaz lastiği Prestige Sport’u Kapadokya ve Kırşehir Fabrikası'nda düzenlediği lansmanla tanıttı.

Hyundai Motor Türkiye’den yerli elektrikli araç sürprizi

BYD’nin 7 koltuklu SUV modeli TANG Türkiye yollarında

Yüce Auto-Skoda’dan tarihi başarı

Homer Avrupa’ya açılmaya hazırlanıyor

Sürüş İzlenimi

Sürüş İzlenimi: Seat Arona 1.0 TSI DSG Xperience

CARMEDYA.COM - Seat'ın makyajlanan Arona modeli 1.0 litrelik motor ve Xpreience donanımlı versiyonu ile sayfalarımıza konuk oldu.

Sürüş İzlenimi: Mercedes-Benz E 300 D Coupe 4MATIC AMG

Sürüş İzlenimi: Audi Q3 35 TFSI S-Tronic S Line

İlk Sürüş: Dacia Spring

Yenilenen Hyundai KONA Türkiye yollarında!

Yenilik

Yenilenen BMW X3 ve güncellenen 2 Serisi Gran Coupe Türkiye’de

CARMEDYA.COM - Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin makyajlanan 2 Serisi Gran Coupe ve sportif detaylarıyla öne çıkan çok yönlü SAV modeli Yeni BMW X3 modelleri, Batman – Mardin rotasında düzenlenen özel

BYD’nin 7 koltuklu SUV modeli TANG Türkiye yollarında

CARMEDYA.COM -  Türkiye'deki model gamını giderek genişleten BYD Türkiye ailesine markanın 7 koltuklu SUV modeli TANG katıldı.

Yenilenen Volvo XC90 Türkiye yollarına çıktı

Yenilenen Citroen C4 VE C4 X satışa sunuldu

Yenilenen Citroen C3 Aircross Mayıs’ta Türkiye’de

Yenilenen Citroen C3 ilkbaharda Türkiye’de

Konsept

Lexus’dan yüksek performanslı LBX konsepti: Morizo RR

Hyundai’den adrenalin makinası: NPX1 Concept

Honda elektrifikasyon dönüşümünü CES’te tanıttı

Lexus Kenshiki’de tam elektrikli vizyonunu sergiledi

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