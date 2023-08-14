Sürüş İzlenimi: Mercedes-Benz E 300 D Coupe 4MATIC AMG

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz ailesinin kapsamlı makyaj operasyonundan geçen E Serisi model gamının özel coupe üyesi E 300 D Coupe 4MATIC versiyonuyla sayfalarımızda yerini aldı.

Güncellenen model ailesinin 4MATIC çekiş sistemi ve AMG donanıma sahip 300 d versiyonu sedan versiyonun farklı motor seçeneklerine karşın ülkemizde satışa sunulan tek motor seçeneği olma özelliğini taşıyor. Model ailesinin Cabrio versiyonu da yine Coupe kardeşiyle aynı ve tek motor seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Yerii aldığı modele oranla geliştirilen ve daha verimli hale getirilen güncel dizel motor ve mild hibrit teknolojisine sahip modelin genel özelliklerine geçmeden önce gelin tasarımına bir göz atalım ve Mercedes-Benz’in tasarım imzasını bir hatırlayalım.

Tasarım

İlk kez 1968 yılında o yıla özgü Stroke Eight Coupe takma adıyla tanıtılan modelin izinden gelen ve 50 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip olan Mercedes-Benz E Serisi Coupe, öncelikle coupe görünümlü, coupe formlu vb. modellerin aksine iki kapılı ve dört kişilik gerçek bir coupe otomobil olarak adını fazlasıyla hak ediyor.

Güncelleme ile birlikte ön bölümde daha sportif bir yüzle karşımıza çıkan modelde standart olarak sunulan tamamen LED ön farlar daha ince bir tasarım çizgisine kavuşurken, LED stop lambalarının da iç tasarımı yenilenmiş. Modelde ayrıca opsiyonel olarak, Ultra Range uzun far dahil Multibeam LED teknolojili farlar da tercih edilebiliyor. Markanın yeni nesil araçlarında dikkat çeken ve çok beğenilen elmas kesim ön ızgara test aracımızda da kullanılmış ve ön bölüme dinamik bir katkı sunuyor. Krom noktalar ve marka logosu ile ön bölüm tamamlanırken, kusursuz coupe profili de etkileyici bir görünüm sunuyor.

Profile ayrıca ince camların krom çerçeveleri, beş kollu özel tasarıma sahip 19 inçlik alaşım jantlar dinamik bir etki sağlıyor. Arka bölümde ise ince ve yatay stop lambaları, büyük tasarlanan çift egzoz çıkışı ve bagaj kapağının ortasında bulunan geri görüş kamerasını gizleyen Mercedes-Benz yıldızı hoş ve prestijli bir görünüm katıyor.

4844 mm. uzunluğa, 1860 mm. genişliğe ve 1432 mm. yüksekliğe sahip model, 2873 mm.’lik iddialı dingil mesafesiyle iç mekanda da dört kişi için yeterli diz mesafesi sunulmasını sağlıyor. 405 litrelik bagaj hacmi ise bu sınıf için oldukça iyi bir rakam. Bagaj kapağının torpido gözü içerisindeki bir düğme aracılığıyla merkezi kilit haricinde kilitlenmesi de mümkün.

İç mekan

Güncelleme ile birlikte zaten daha önce de beğenimizi kazanan iç mekan ve kokpit tasarımında bazı küçük dokunuşlar dikkat çekiyor. Ön konsolun üst kısmı havada süzülüyor gibi görünüyor ve kapılarla bütünleşen özel dekoratif bir parça tarafından destekleniyor. Yeni açık damarlı gri dişbudak ağacından, mat cilalı ahşap ve açık tonlu karbon görünümlü alüminyum süslemeler iç mekandaki kalite algısını destekliyor.

Yeni direksiyon simidi şık kokpit tasarımını destekliyor ve daha fazla işlev sunan teknolojik de bir görünüme sahip. Bu yeni direksiyon simidi otonom sürüşte ellerin direksiyonda olup olmadığını artık kapasitif algılıyor. Sürücünün ellerini bir süre direksiyona temas ettirmediğini algılayan sistem bir uyarı bildirimi başlatıyor. Sürücünün reaksiyon göstermemesi halinde ise sistem acil durum frenini devreye sokuyor.

Akıllı uyarlanabilir koltuk ayarı güncelleme ile birlikte konforu da arttırıyor. Bilgi-eğlence sistemi üzerinden sisteme sürücünün vücut ölçüleri girildiğinde sistem, koltuğu buna uygun bir konumda ayarlıyor.

Modelde en güncel bilgi-eğlence sistemi MBUX kullanıma sunuluyor. Sistem, bir araya geldiklerinde geniş ekran görünümü oluşturan iki adet 12,3 inçlik ekrandan oluşuyor. Parlak grafiklere sahip sunum, sezgisel kontrol yapısını daha anlaşılabilir kılıyor.

Motor ve performans

Çok sayıda sürüş destek sistemine sahip test aracımızın kalbinde markanın entegre marş alternatörüne sahip güncel dizel motor teknolojisi yer alıyor. 265 Hp güç ve 550 Nm tork değerlerine sahip 1993 cc hacmindeki dizel motora destek veren entegre marş jeneratörünün anlık olarak ek 22 HP güç ve 250 Nm tork sağlamasıyla 48 voltluk elektrik sistemi besleniyor. 9G-Tronic şanzımana sahip araçta 4MATIC çekiş sistemi sayesinde her yol şartında güvenle yol alabiliyorsunuz.

Hızı 250 km/s ile sınırlandırılan araç, 0-100 km/s hızlanmasını 6.4 saniyede gerçekleştiriyor. Aracın fiyat etiketi ise bugün itibariyle 5 milyon 146 bin TL.

Teknik Özellikler

Silindir hacmi: 1993 cc

Maksimum güç: 265 HP – 4200 d/d

Maksimum tork: 550 Nm – 1800-2200 d/d

Son hız: 250 km/s

0-100 km/s: 6.4 sn

Şanzıman: 9G-Tronic

Aks aralığı: 2873 mm

Boyutlar(uz./gen./yüks.): 4844/1860/1432 mm

Ağırlık: 1895 kg

Bagaj hacmi: 405 lt

Tüketim (ş.dışı/ş.içi/ort.): 8.3/6.2/4.9/ 100 km

Emisyon (CO2): 151 g/km

Test aracı fiyatı: 5.146.000 TL

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Medicon

Mekan: Kurtköy – İstanbul