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Toyota yeni modelini Çekya’da üretecek

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Toyota, yeni A segmenti modelini Çekya’da bulunan Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) fabrikasında üreteceğini açıkladı.

Çekya’daki fabrikada TNGA altyapısını kullanan yeni nesil Toyota Yaris üretiminin yanı sıra, GA-B platformunu kullanan ikinci TNGA mimarisine sahip A segmenti modeli de üretilmiş olacak.

Toyota’nın yeni A segmenti modeli, geliştirilmesinden üretimine kadar her açıdan Avrupalı bir otomobil olacak. Bu yeni model aynı zamanda, Toyota’nın 2025’te yıllık satışlarını 1.5 milyona çıkarma hedefine ulaşma konusundaki hedefine de büyük katkı sağlayacak.

Toyota’nın Avrupa’daki büyümesi konusunda önemli bir adım olacak olan A segmenti model, aynı zamanda konumlandırılmasıyla daha ulaşılabilir bir Toyota modeli kimliğine sahip bir noktaya konumlanacak. Yaris ve Yaris Cross ile aynı platformu paylaşan model, giriş segmenti bir model için gerekli ekonomik ölçeklerin ulaşılmasının da önünü açacak.

Bununla birlikte, yeni A segmenti araç, üretim adedi planları ve lansman zamanlaması ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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