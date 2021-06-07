Okan Altan ile Fatih Kara Fiat ve Pirelli ile Genya Dağı’na tırmandı

CARMEDYA.COM – Tecrübeli otomotiv gazetecisi ve AutoBest jüri üyesi Okan Altan, Fiat Motor Sporları’nın resmi pilotu Fatih Kara ile Artvin’in Genya Dağı’na tırmandı.

Pirelli Cinturato ailesinin en yeni üyelerinden biri olan Cinturato All Season SF2 lastiklerinin kullanıldığı Fiat Egea Cross araçlarla gerçekleştirilen tırmanışta 1985 metrelik Genya Dağı’na tırmanış beş kez tekrarlandı ve Everest Dağı’na eşdeğer 8 bin 848 metrelik bir tırmanış gerçekleşmiş oldu.

29-30 Mayıs tarihlerinde yapılan tırmanış 4 saat 20 dakika 25 saniye 42 saliselik bir sürede tamamlandı.

Everesting tırmanışının ardından Atabarı’nda düzenlenen ödül töreninde Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Mehmet Başköylü, Okan Altan ve Fatih Kara’ya ödüllerini takdim etti.

Everesting tırmanışı için Artvin’de Çoruh nehrinin kıyısından Atabarı Kayak Merkezi’nin üstündeki Genya Zirvesi’ne doğru tam 50 keskin viraja sahip 24 kilometre uzunluğunda bir rota belirlendi. Türkiye’de bir ilk olarak standart otomobille Artvin şehir merkezinden, Genya Dağı’na tırmanış ve iniş sürüşleriyle gerçekleştirilen zorlu dayanıklılık testinde Cinturato All Season SF2 dört mevsim lastikler, tek yönü ortalama saatte 49,6 km’lik optimum tırmanma hızıyla test edildi.

Soğuk iklimlerde dik tırmanışlar ve aşırı sıcaklıkların otomobillerde lastiklerin önemini ortaya çıkardığı göz önüne alınırsa, Everesting Challenge için, tırmanışta ve inişte yaklaşık 8 kilometrelik meskun mahal geçişleri 50 ile 90 km/h hız aralığında geçildi. Tırmanma süresi boyunca Artvin şehir merkezinden Atabarı Kayak Merkezi yönündeki yollar trafiğe kapatıldı ve 216 km’lik, 2 gün süren mücadelenin her anı farklı açılardan videoya çekildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, zorlu tırmanış için “Şu anda tüm ülkelerde en zorlu sportif etkinlik olarak kabul edilmeye başlanan Everesting, dünyada ilk kez önden çeker standart bir otomobil ve standart lastiklerle federasyonumuz denetiminde gerçekleştirildi. Fiat ve Pirelli gibi iki büyük markanın desteklediği bu tırmanışın hiç durmadan gerçekleştirmesiyle, Everesting Challenge rekoru da kırıldı. Bu etkinliğe desteklerinden dolayı, Artvin Valiliği, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, Artvin Belediye Başkanlığı, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü, Artvin İl Özel İdaresi, Artvin İl Jandarma Komutanlığı ve Artvin halkına teşekkür ederiz” dedi.

Pirelli Cinturato lastik ailesinin odağında 70 yıldan uzun zamandır güvenlik ve verimliliğin yer aldığını vurgulayan Pirelli Türkiye CEO’su Gian Paolo Gatti Comini, “Cinturato ailemizin en yeni üyelerinden SF2 All Season lastikler, yıl boyu karşılaşılan her türlü sürüş koşullarında sınıfının en yüksek performansını sergiliyor. Bu durum, yeni Cinturato’nun önde gelen Alman test kurumu TÜV SÜD tarafından ‘Performance Mark’(1) (Performans İşareti) almaya layık bulunmasıyla da teyit edildi. Pistlerdeki tecrübesini yollara taşıyan Pirelli’nin 150 yıla yaklaşan köklü mirasıyla geliştirdiği lastikler, bugün 3600’den fazla üreticinin OEM homologasyonunu elde etmiş durumda bulunuyor” diye konuştu.

Okan Altan

Bir otomobille üstündeki lastiklerinin kullanım performans sınırlarını zorlamak için Everesting denemesini başlattıklarını belirten Okan Altan ise, “Artvin’de Çoruh kıyısındaki 190 metrelik rakımdan, Genya zirvesine doğru 1.985 metreye tırmandık ve durmadan dönüp yine start noktamıza inip, yine 1.795 metre irtifa kazanmak için tırmanışa devam ettik. Kazandığımız bu irtifaları üst üste 5 kez tekrarlayıp Everest Dağı’nın zirve yüksekliği olan 8.848 metreye ulaşmış, hatta 127 metre bile geçmiş olduk. Pirelli Cinturato All Season SF2, sürüş güvenliğini ve çok yönlülüğü en üst düzeye çıkarmak için hem hamurdan hem de sırt yapısından yararlanan ‘uyumlu sırt deseni’ sistemiyle bu meydan okumada bize önemli fayda sağladı. Özellikle, dört mevsim lastiklerin sırt deseni ve hamuru, gerek ıslak gerek kuru zeminde düşük ve yüksek hava sıcaklıklarında oldukça iyi performans sergileyerek, çok yönlü kullanım için beklediğimiz performans ve dayanıklılığı sağladı” diye konuştu.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç ise “Tofaş’ın 50 yılı aşkın üretim yolculuğunda bir dönüm noktası olan Fiat Egea, 2015 yılı sonundaki lansmanından bu yana toplamda 300 bin adetlik satış rakamıyla ülkemizin en çok tercih edilen modeli oldu. Bu yılın başı itibariyle yenilenen Egea ailesi ve model gamına eklenen Egea Cross, ürün özellikleri, sınıfının en üst seviyesindeki sürüş destek sistemleri ve bilgi-eğlence teknolojileriyle, aynı zamanda ulaşılabilir olmasıyla tüketicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Bizler, Fiat markası ve Fiat Motor Sporları ekibi olarak, Pirelli ve değerli otomobil gazetecisi Okan Altan ile gerçekleştirilen bu özel projede yer almaktan ötürü mutluyuz. Fiat Motor Sporları’nın tecrübeli pilotu Fatih Kara’nın da pilotajıyla; Egea Cross zirveye oynadığını bir kez daha ispatladı. Bu oldukça sert ve kırıcı tırmanış parkurunda Tofaş’ta geliştirilen ve üretilen ilk crossover olan Egea Cross’un dayanıklılığını da bu sayede bir kez daha görmüş olmaktan memnunuz” diye konuştu.