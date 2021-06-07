BMW iX gün sayıyor

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin elektrikli mobilite alanındaki amiral gemisi BMW iX yollara çıkmaya hazır.

BMW’nin yüksek menzil ve performansı bir arada sunan tamamen elektrikli ilk SAV modeli BMW iX, xDrive50 ve xDrive40 versiyonlarıyla 2021 yılının son çeyreğinde Türkiye’de showroomlara girecek.

İki alternatifle emisyonsuz sürüş keyfi

Güçlü iki elektrikli motoru ve BMW xDrive elektrikli dört çeker sistemi ile en ileri teknolojileri barındıran BMW iX, minimalist tasarımıyla da otomotiv dünyasında yeni bir çağ başlatmaya hazırlanıyor. Sürüş keyfi, çok yönlülük, sürdürülebilirlik ve lüksü yeniden yorumlayan BMW iX, xDrive50 ve xDrive40 olmak üzere yüksek menzilli iki farklı versiyonu ile yollara çıkacak.

WLTP normlarına göre tam şarj ile sürücülerine yaklaşık 630 km’lik menzil sunan BMW iX xDrive50, 523 bg güç ve 765 Nm tork üretirken 0’dan 100’e yalnızca 4.6 saniyede ulaşabiliyor. WLTP normlarına göre tam şarj ile yaklaşık 425 km yol giden BMW iX xDrive40 ise 326 bg güç ve 630 Nm tork değerleriyle 0’dan 100’e 6.1 saniyede ulaşıyor. BMW iX xDrive40, BMW iX’in DC hızlı şarj altyapısı sayesinde yaklaşık 35 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşırken, on dakikalık şarjla yaklaşık 120 km sürüş menzili sunuyor.

BMW iX’teki sürüş sistemi, otomobilin iki elektrik motorunu, güç elektroniklerini, şarj teknolojisini ve yüksek voltajlı bataryayı kapsayan beşinci nesil BMW eDrive teknolojisine dayanıyor. BMW iX’in yol tutuş yetenekleri ve kabin içindeki konfor seviyesi, sınıfında öncü ‘Carbon Cage’ ile sağlanırken, 0.25 Cd’lik sürtünme katsayısı sunan alüminyum uzay çerçevesi de yüksek sürüş menziline katkıda bulunuyor.

Güçlü tasarım

İnovatif çizgileriyle Spor Aktivite Aracı (SAV) segmentine yeni bir yorum getiren BMW iX, kaslı dış oranları, akıcı tavan çizgisi ve azalan yüzey kaplamasıyla sürüş keyfini günlük kullanım ve uzun yolculuklarda benzersiz bir deneyime dönüştürüyor. BMW’nin yeni tasarım dilinin sembolü geniş Böbrek Izgara ise tüm elektronik sürüş asistan sistemlerini barındırmasının yanı sıra oda sıcaklığında 24 saat içinde küçük çizikleri onarabilen kendi kendini iyileştirme teknolojisiyle de fark yaratıyor.

Uzunluk ve genişlik bakımından BMW X5 ölçülerinde olan BMW iX, kavisli tavan yapısı ve yüksekliğiyle BMW X6’yı anımsatırken, geniş tekerlek jantları sayesinde BMW X7 ile benzerlik gösteriyor.

Shy Tech

BMW iX’in çığır açan tasarımı Shy Tech ilkesiyle tasarlanan kabininde de kendini gösteriyor. ‘‘Shy Tech’’ ilkesi yalnızca kullanıldığı zaman işlevlerini ortaya çıkaran teknolojik yaklaşımı ifade ediyor. Fazla görünür olmayan hoparlörleri, sıra dışı tasarlanan havalandırma kanallarında da ‘‘Shy Tech’’ kendini belli ediyor. Böylece, BMW Group bir modelinde ilk defa hoparlörlerini koltuk yapısına entegre etme seçeneğini kullanıcılarına sunuyor. Yine ilk kez bir BMW modelinde kullanılan altıgen şekilli direksiyon simidi ve yeni nesil BMW İşletim Sisteminin bir parçasını oluşturan 12.3 ve 14.9 inçlik kombine BMW Kavisli Ekran, fütüristik sürüş keyfine vurgu yapıyor.

Electrochromic gölgelendirmeli panoramik cam tavan

BMW iX’te kullanılan panoramik cam tavan BMW iX’in içindeki ferahlığı ve ambiyansı önemli oranda geliştiriyor. Panoramik cam tavan, tek parçalı şeffaf yüzeyiyle, herhangi bir çapraz destek olmadan tüm iç mekanı kaplayarak, BMW modellerinde şimdiye kadar kullanılan en büyük cam tavan olma özelliğine sahip. Cam tavan, iç mekanı doğrudan güneş ışığından korumak için tek bir düğmeye basılarak etkinleştirilebilen elektrokromik Electrochromic gölgeleme özelliğine de sahip. Lamine cam yapı, hem ultraviyole ışınlarına karşı optimum koruma hem de mükemmel bir akustik konforu standart olarak sunabiliyor. Cam tavan, bir iç kaplamaya sahip olmak yerine, otomotiv endüstrisinde iç mekanı gölgelendirmek için PDLC (Polimer Dağılımlı Sıvı Kristal) teknolojisini kullanan türünün tek örneği olarak dikkat çekiyor.

Yeni Entegre Nano Elyaf Filtreli Otomatik Klima Kontrolü

BMW iX, standart olarak araç içi sıcaklığını ve havalandırma ayarlarını hem arkadaki yolcular hem de sürücü ve ön taraf için ayrı ayrı kontrol edilebilmesini sağlayan dört bölgeli klima sistemiyle geliyor. Otomobilin içindeki havayı daha etkin bir şekilde temizlemek için nanofiber filtre teknolojisi kullanan klima sistemi, BMW iX’te standart olarak ön ısıtma ve ön iklimlendirme işlevi de görüyor. Yenilikçi nano fiber filtre teknolojisi sayesinde, mikrobiyal partiküller ve alerjenlerin aracın içine girmesi de önlenebiliyor.

BMW iX, iç mekanın ısınmasına yardımcı olmak için gösterge paneli, torpido gözü, kapı paneli, orta kol dayama ve direksiyon simidi için verimli yüzey ısıtma seçeneği sunan ilk model olarak da ön plana çıkıyor.

Ses deneyimi

BMW iX’te standart olarak sunulan Harman Kardon Surround Ses Sistemi, yedi bantlı ekolayzır, 655 watt ses gücü ve otomobilin dinamik performans seviyesine bağlı ayarı ile mükemmel bir ses kalitesi sağlıyor. İlk kez opsiyon olarak sunulan Bowers & Wilkins Surround Ses Sistemi’nin en son sürümü, ses deneyimini farklı bir boyuta taşırken, BMW iX’i dört tekerlekli bir konser salonuna dönüştürüyor.

Sürdürülebilirlik

BMW iX’in üretim süreçlerinde kullanılan malzemeler sürdürülebilirliğe verilen önemi gösteriyor. En son teknolojiyle bir araya gelen doğal ve geri dönüştürülmüş malzemelerin yaygın kullanımı otomobilin her alanında kendini gösteriyor. Hammadde ve üretim yöntemlerini seçerken uygulanan sürdürülebilirlik odaklı yaklaşıma uygun olarak BMW iX’in FSC sertifikalı ahşap ve kapı panellerinde, koltuklarında, orta konsol ve zemin panellerinin yüzeylerinde yüksek oranda geri dönüştürülmüş plastik kullanılıyor. Koltuklar ve gösterge paneli için kullanılan derinin yüzeyi doğal bir zeytin yaprağı özü ile işlenirken, böylelikle çevreye zararlı üretim kalıntıları önlenmiş oluyor. Aynı zamanda bu özellik deriye yüksek kaliteli ancak doğal bir görünüm de kazandırıyor. BMW iX’in paspasları da plastik şişelerin geri dönüştürülmesiyle elde edilen malzemeyle üretiliyor.