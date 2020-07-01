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Maserati’nin yeni çağı yeni motorla başlıyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Maserati, Eylül ayında dünya tanıtımını yapacağı yeni süper spor otomobili MC20’nin kalbinde yer alacak motoru tanıttı.

Maserati’nin Modena tesislerinde tasarlanan bu güç ünitesi, Via Emilia Ovest’daki Maserati İnovasyon Laboratuvarı’nın imzasını taşıyor. Maserati Corse’nin tarihi üssü olarak bilinen Via Delle Nazioni’de üretilen motor, Viale Ciro Menotti adresinde bulunan Motor Hub’da geliştirildi. Şu anda yeni üretim hattı ve yeni boya atölyesi ise, MC20 için yeniden modifiye ediliyor.

Maserati’nin yeni dönemini başlatacağı belirtilen MC20, 9 ve 10 Eylül’de Modena’da “MMXX: Cesur olma zamanı” sloganıyla tanıtılacak. Lansmanda, önümüzdeki yıllarda üretime geçecek yeni modeller hakkında da bilgiler paylaşılacak.

Yeni 3 litrelik, 6 silindirli twin-turbo motor V90° mimariye sahip ve kuru bir karter (süper spor otomobillerde klasik bir çözüm) içeriyor. 7500 d/d’de 621 HP ve 3000 d/d’de 730 Nm tork sağlayan motor, 207 HP/litrelik spesifik bir güç çıkışına sahip.

İkiz bujilere sahip yenilikçi ön odacıklı yanma sistemiyle öne çıkan motorda kullanılan teknoloji Formula 1’den türetilmiş ve ilk kez yola yönelik bir araçta kullanılacak motorda uygulanıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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