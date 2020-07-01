Maserati’nin yeni çağı yeni motorla başlıyor

CARMEDYA.COM – Maserati, Eylül ayında dünya tanıtımını yapacağı yeni süper spor otomobili MC20’nin kalbinde yer alacak motoru tanıttı.

Maserati’nin Modena tesislerinde tasarlanan bu güç ünitesi, Via Emilia Ovest’daki Maserati İnovasyon Laboratuvarı’nın imzasını taşıyor. Maserati Corse’nin tarihi üssü olarak bilinen Via Delle Nazioni’de üretilen motor, Viale Ciro Menotti adresinde bulunan Motor Hub’da geliştirildi. Şu anda yeni üretim hattı ve yeni boya atölyesi ise, MC20 için yeniden modifiye ediliyor.

Maserati’nin yeni dönemini başlatacağı belirtilen MC20, 9 ve 10 Eylül’de Modena’da “MMXX: Cesur olma zamanı” sloganıyla tanıtılacak. Lansmanda, önümüzdeki yıllarda üretime geçecek yeni modeller hakkında da bilgiler paylaşılacak.

Yeni 3 litrelik, 6 silindirli twin-turbo motor V90° mimariye sahip ve kuru bir karter (süper spor otomobillerde klasik bir çözüm) içeriyor. 7500 d/d’de 621 HP ve 3000 d/d’de 730 Nm tork sağlayan motor, 207 HP/litrelik spesifik bir güç çıkışına sahip.

İkiz bujilere sahip yenilikçi ön odacıklı yanma sistemiyle öne çıkan motorda kullanılan teknoloji Formula 1’den türetilmiş ve ilk kez yola yönelik bir araçta kullanılacak motorda uygulanıyor.