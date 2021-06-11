Buradasınız
Home > Güncel > Pirelli Takvimi Bryan Adams’a emanet

Pirelli Takvimi Bryan Adams’a emanet

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Pirelli Takvimi’nin 2022 edisyonunun müzisyen ve fotoğrafçı Bryan Adams tarafından çekileceği açıklandı.

Kanadalı sanatçı da bu haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Adams şu paylaşımda bulundu: “2022 Pirelli Takviminin fotoğrafçısı olarak seçilmekten gurur duyuyorum. ‘The Cal™’ için fotoğraf ve müziği buluşturma fikri beni çok heyecanlandırıyor. Proje elbette bazı sıra dışı insanları da içerecek. Çekimlere birkaç hafta içinde başlayacağız. Çok mutluyum.” Bu açıklamayla Covid salgını nedeniyle geçen yıl askıya alınan Pirelli Takviminin geri dönüşü de duyurulmuş oldu. ‘The Cal™’, 2021’den önce 1967’de ve 1975 ile 1983 yılları arasında da yayımlanmamıştı.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    IAA 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı

    IAA Frankfurt Otomobil Fuarı Basın Günü ile başladı

    Bosch Yönetimi’nde Değişim Rüzgarı

    Yukarı