Enterprise filosunu hibrit Lexus ES 300h ile güçlendirdi

CARMEDYA.COM – Araç kiralama şirketi Enterprise Rent A Car’ın ana franchise sahibi Enterprise Türkiye, filosunu özel otomobillerle büyütmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk premium SUV’u Lexus RX 300’ü filosuna ekleyen Enterprise Türkiye, bu kez de markanın hibrit teknolojisine sahip lüks sedan modeli ES 300h’yi düzenlenen törenle teslim aldı.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Lexus Türkiye Direktörü Selim Okutur, “Lexus ve Enterprise Türkiye’nin iş birliğinin giderek büyümesinden dolayı büyük bir memnuniyet duymaktayız. RX SUV ile başlayan iş birliğimiz, elektrik motorlu hibrit ES 300h modeliyle devam ediyor. Enterprise müşterilerinin RX ile ilgili memnuniyetlerinin ES sedanı kullandıktan sonra daha da artacağından ve Lexus markasına daha fazla ilgi göstereceklerinden eminiz. Lexus ES Sedan, sınıfının öncüsü düşük yakıt tüketimi, sessizliği, düşük CO2 emisyonu, yüksek konforu ve dinamik sürüşü bir arada sunarak tüm beklentileri tek potada buluşturan bir modelimiz. Bu sayede premium araç kullananlar, ES 300h modeliyle tanıştıktan sonra kısa zamanda vazgeçilmez bir otomobil olduğunu fark edecekler” dedi.

“Elektrikli ve hibrit araç yatırımlarımızı sürdüreceğiz”

Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün ise, “Kısa dönemli araç kiralama sektöründe başka hiçbir markada olmayan araçları filomuza kazandırmayı, bu araçları müşterilerimizin deneyimine sunmayı sürdürüyoruz. Lexus markasıyla yaptığımız iş birliği yeni teknolojilere sahip premium modelleri filomuza eklememiz bakımından çok önemliydi. İlk olarak RX SUV’u ardından elektrik motorlu hibrit ES 300h’yi filomuzda görmekten dolayı çok mutluyuz. Enterprise Türkiye olarak elektrikli ve hibrit araçlara yatırım yapmaya özen gösteriyoruz. Bu araçlar sıfır veya içten yanmalı motorlara oranla çok daha az emisyonla hareket ettiği için şehirlerimize daha az zarar veriyor. Üstelik araç kiralayacaklara da ciddi oranda yakıt ekonomisi sağlıyor. Filomuzun yeni üyesi Lexus ES 300h’ün sahip olduğu, Lexus hibrit sistemi şehir içinde toplam sürüşün yüzde 50’den fazlasını sıfır emisyonla gerçekleştirebiliyor. Şarj gerektirmemesi ve kendi kendini şarj etmesiyle, sürücülerin menzil kaygısı yaşamasının da önüne geçiyor. Lexus ES 300h deneyimini müşterilerimize sunacağımız için heyecanlıyız. Türkiye’de sayısı hızla artan elektrikli ve hibrit araçlara yönelik yatırımlarımızı ise hız kesmeden sürdüreceğiz. Bu alanda sektörde örnek marka olmayı ve devamlı büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Yeni dördüncü jenerasyon kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisine sahip olan Lexus ES 300h, sıra dışı yakıt verimliliği, yüksek performans ve düşük emisyon değerleri sunuyor. ES 300h’de bulunan 2.5 litrelik benzinli motor; daha hafif, kompakt ve daha fazla güç yoğunluğuna sahip elektrikli motorla kombine ediliyor. Lexus’un hibrit ES 300h lüks sedan modeli düşük tüketim ve düşük CO2 emisyonuyla öne çıkıyor. Toplamda 218 HP güç üreten ES 300h, 100 kilmetrede sadece 4.7 litre yakıt tüketimi gerçekleştiriyor.

ES 300h Avrupa’daki en büyük otomobil kulübü ADAC’ın gerçek kullanım şartlarında yapılan Ecotest araştırmasında sınıfının en düşük tüketimine imza atmasıyla da dikkatleri çekiyor. Lexus, 7’nci nesil lüks sedan modeli ES’deki sürüş konforu ve yol tutuş seviyesi ile bu segmentteki çıtayı yükseltiyor. Bu modelinde; dünyanın ilk “Swing Valve Amortisörünü” kullanan Lexus, pürüzsüz ve akıcı bir sürüş sağlıyor.