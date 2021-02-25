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Maserati’nin Grecale SUV Prototipi kameraya yakalandı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Maserati’nin merakla beklenen yeni SUV’si “Grecale” nin prototipi, Modena’daki tarihi Maserati Fabrikası Viale Ciro Menotti’nin dışında fotoğraflandı.

100 yılı aşkın tarihi boyunca yenilikçi bir marka olarak öne çıkan Maserati, yine yenilikçi bir yaklaşımla modelin fotoğraflarını öncelikle Maserati çalışanları ile paylaşmaya karar verdi. Sosyal ağlar üzerinden gerçekleştirilen paylaşım, Maserati sevenlerin de beğenisiyle karşılandı. “Grecale” prototipi, yeni modelin tüm kontroller ve geliştirmelerinin tamamlanması amacıyla yol, pist ve arazi gibi farklı zemin ve sürüş koşullarında test ediliyor. Dünya tanıtımı 2021 yılı sonunda yapılacak olan Maserati Grecale, yaklaşık 800 milyon Euro yatırımla üretilecek.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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