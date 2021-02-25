Toyota Gazoo Racing Finlandiya Arctic Rallisi’ne hazır

CARMEDYA.COM – 2021 sezonuna Monte Carlo Rallisi’ndeki başarılı performansla başlayan Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı, 26-28 Şubat tarihlerindeki Finlandiya Arctic Rallisi’nde de aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

İlk kez FIA Dünya Ralli Şampiyonası takvimine giren Finlandiya Arctic Rallisi, iptal edilen İsveç Rallisi’nin yerini aldı ve sezonun tamamen kış koşullarına sahip tek yarışı olacak. Pilotlar ralli merkezinin yer aldığı Finlandiya merkezinden kuzeye doğru olan etaplarda mücadele edecekler. Son dört sezonda İsveç’te üç galibiyet alan Toyota, Yaris WRC’nin bu başarısını Finlandiya’da da sürdürmek istiyor.

Sezonun ikinci yarışına gelinirken, Monte Carlo’da sekizinci zaferini elde eden Sebastien Ogier, takım arkadaşı Elfyn Evans’ın önünde şampiyonaya liderlik ediyor. Dördüncü sırada yer alan Kalle Rovanperä ise kendi ülkesindeki yarışta bir başka iyi sonuca imza atmaya hazırlanıyor.

Her yıl ocak ayında bu bölgede düzenlenen Arctic Lapland Rallisi’nden doğan etkinlikte, merkez Rovaniemi olacak ve bazı etaplar Kuzey Kutup Dairesi içinde gerçekleşecek. Pilotlar ralli etapları boyunca donmuş yollar ve yol kenarındaki yüksek kar birikintileriyle karşılaşılacaklar ve virajlara daha fazla hız taşımak adına bu kar yığınlarını kullanarak yol alacaklar. Özel çivili lastikler buzlu yüzeyde tutunmak için kullanılacak ve pilotların sezonun en yüksek hızlarından bazılarını elde etmelerine yardımcı olacak.

251,08 kilometrelik toplam 10 etaplı ralli Cuma sabahı başlayacak. Cumartesi rallinin en uzun günü olurken Pazar günü ise Aittajärvi’den iki geçiş ve Güç Etabı gerçekleştirilecek.

Takım kaptanı Jari-Matti Latvala ralli öncesi değerlendirmeler yaparak, “Monte-Carlo’da sezona özel bir başlangıç yaptık ve takımın birlikte ne kadar iyi çalıştığını görmekten dolayı gerçekten mutluyum. Şimdi Finlandiya Arctic Rallisi’ni heyecanla bekliyoruz. Tamamen karla kaplı etaplar, güneş ışığıyla birlikte harika görüntüler ortaya koyacak. Uzun ve hızlı virajlarda kendinize güvenmezseniz çok zaman kaybedersiniz. Bu yüzden aracın dengesi çok önemli. Bizim için normalden daha fazla baskı var çünkü burası kendi evimizdeki bir yarış ve Yaris WRC, Finlandiya’da bu tür şartlarda geliştirildi. Bunun üstesinden geleceğimizden eminiz” diye konuştu.