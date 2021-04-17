Skoda’ya Yılın Yükselen Otomotiv Markası Ödülü

CARMEDYA.COM – Salgın dönemi boyunca farklı metriklerde yükselen markaların 21 kategoride oylandığı Rise Of Brands Ödülleri’nde Skoda, otomotiv sektöründe “Yılın Yükselen Markası“ seçildi.

Bu yıl ilk kez halk oylaması ile gerçekleşen Rise of Brands Ödülleri’nde farklı sektörlerden toplam 105 marka için 179 bin 340 oy kullanıldı.

Salgın başlangıcından itibaren kamu ve çalışan sağlığı için tüm tedbirleri alıp, oluşturduğu doğru stratejiler ve iletişim ile süreçten yükselerek çıkmayı başaran Skoda, kamu sağlığı için İyilik araçları filosu oluşturarak salgın döneminin görünmez kahramanları olan sağlık çalışanlarına maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Skoda markası geçtiğimiz yıl Kamiq ve Scala olarak 2 yeni modelinin yanı sıra marka için çok önemli bir model olan Octavia’yı da pazara sunarken, durumu da göz önünde bulundurarak en efektif iletişimi sağlayarak başarılı lansmanlar gerçekleştirdi. Bu çalışmalarında desteği ile 2021 Mart ayı olmak üzere ilk çeyrekte marka tarihinin satış rekorunu da kırdı.