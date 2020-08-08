Dünyanın ilk üç boyutlu ahşap panelleri Yeni Bentley Flying Spur’da!

CARMEDYA.COM – Bentley, dünyada ilk kez kullanılan üç boyutlu ahşap arka kapı döşemelerini yenilenen Flying Spur serisine uyguluyor.

Doğrudan ahşaba işlenmiş üç boyutlu bir yüzey kaplamasıyla desteklenmiş çarpıcı, elmas şeklindeki bir desen olan Üç Boyutlu Ahşap, dünya otomotiv sektöründe bir ilk. Bentley Mulliner ‘Collections’ serisinde yer alan eşsiz kaplama seçeneklerinden biri olan bu tasarım, ahşabın doğal güzelliğini elle dokunulabilir hale getiriyor.

Her arka kapı ve çamurluk paneli, geleneksel becerilerle ve modern teknolojiyi uyum içerisinden birleştiren, yekpare bir sürdürülebilir Amerikan ceviz ağacı veya Amerikan kiraz ağacı bloğundan el işçiliğiyle üretiliyor. 3D işlenmiş ahşap konsepti ilk olarak Bentley’nin EXP 10 Speed 6 konsept otomobiliyle 2015 yılında Cenevre Otomobil Fuarı’nda vitrine çıkarılmış ve geniş bir beğeni toplamıştı.

Bu ayırt edici özelliğin esin kaynağı, Bentley’nin Mulliner Driving Specification iç süitindeki elmas kapitone alanlarda kullanılan deri formu. Karmaşık bir konsept olan Üç Boyutlu Ahşap, uzman teknik ustalar tarafından 18 aylık üretim geliştirme sürecinden geçtikten sonra Bentley Mulliner’da ete kemiğe büründü.

Üç Boyutlu Ahşap parçalar, genellikle panellerde, tamponlarda ve orta hatta uygulandığı gibi kaplamalar kullanılarak yapılmıyor. Aksine her biri yekpare bir ahşap bloktan yapılıyor. Üç boyutlu yüzeyi elde etmek için, yetenekli operatörler ahşabı çok eksenli bir zıvana makinesinde bir insan saçı telinden daha ince olan 0,1 mm’lik bir toleransla oyma işlemine tabi tutuyor, ardından mükemmel sonuçlar için kesimleri elle son işleme alıyorlar. Daha sonra açık gözenekli bir vernik uygulanıyor, bu da ahşabın gerçek renginin ve dokusunun zarif ve doğal bir görünümle parlamasına olanak tanıyor.

Kütüğün arka veya ‘B yüzeyi’, kullanılan döküm alüminyum kapı paneli şablonuna uyacak şekilde işleniyor. Ahşap, daha sonra şablona sabitleniyor, bu şekilde yeniden makineye yerleştiriliyor ve ön veya ‘A yüzeyi’ üç boyutlu formda kesiliyor.

Hem Amerikan Ceviz ağacının hem de Amerikan Kiraz ağacının ahşabı, Kuzey Amerika’daki sürdürülebilir ormanlarından temin ediliyor. Bentley, ahşabın derinliği boyunca herhangi bir budak ya da reçine içermeyen en iyi keresteleri seçiyor.