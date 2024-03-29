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BYD’den 7 milyon elektrikli ve hibrit araç üretimi!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – BYD, 7 milyonuncu yeni enerji aracını (yüzde 100 elektrikli + plug-in hibrit) üreterek dünyada bir ilke daha imza attı.

2021’in Mayıs ayında 1 milyonuncu yeni enerji aracını üreten BYD, 18 ay içinde bu rakamı hızla üçe katlamış ve bu tarihten 9 ay sonra 5 milyonuncu elektrikli ve plug-in hibrit araç üretimini gerçekleştirmişti.

Elektrikli araç lideri BYD, 2023’ün son çeyreğinde 526 bin 409 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirerek, bu dönemde dünyanın en çok tercih edilen elektrikli otomobil markası olmayı başardı. Türkiye pazarına yaptığı etkileyici giriş ile de adından söz ettirmeyi başaran BYD, 2023 yılında global pazarda büyümeye devam ederken satışlarını önceki yıla oranla yüzde 337 seviyesinde artırdı.

BYD, aynı zamanda UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası 2024’ün (UEFA EURO 2024) resmi partneri ve resmi e-mbilite partneri oldu.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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