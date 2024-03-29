BYD’den 7 milyon elektrikli ve hibrit araç üretimi!

CARMEDYA.COM – BYD, 7 milyonuncu yeni enerji aracını (yüzde 100 elektrikli + plug-in hibrit) üreterek dünyada bir ilke daha imza attı.

2021’in Mayıs ayında 1 milyonuncu yeni enerji aracını üreten BYD, 18 ay içinde bu rakamı hızla üçe katlamış ve bu tarihten 9 ay sonra 5 milyonuncu elektrikli ve plug-in hibrit araç üretimini gerçekleştirmişti.

Elektrikli araç lideri BYD, 2023’ün son çeyreğinde 526 bin 409 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirerek, bu dönemde dünyanın en çok tercih edilen elektrikli otomobil markası olmayı başardı. Türkiye pazarına yaptığı etkileyici giriş ile de adından söz ettirmeyi başaran BYD, 2023 yılında global pazarda büyümeye devam ederken satışlarını önceki yıla oranla yüzde 337 seviyesinde artırdı.

BYD, aynı zamanda UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası 2024’ün (UEFA EURO 2024) resmi partneri ve resmi e-mbilite partneri oldu.