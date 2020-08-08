Lexus’dan özel cabrio serisi: LC Convertible Regatta Edition

CARMEDYA.COM – Yeni LC Convertible’ı daha ileriye taşıyan Lexus, özel renk kombinasyonuyla birlikte sınırlı sayıda üretilecek Regatta Edition’ı tanıttı.

Okyanusları aşan yatlardan ilham alan LC Convertible Regatta Edition, koyu mavi renge ve beyaz/mavi kabine sahip. LC’deki özel mavi renk teması, doğal dünyanın renk derinliğini yansıtmak adına gelişmiş boya teknolojileriyle oluşturuldu. Boya pigmentlerinde yer alan mikro partiküller sayesinde farklı açılardan ve ışıklardan gövdenin tüm kıvrımları gözler önüne seriliyor.

Regatta Edition’ın yumuşak tavanı ise, denizci mavisi tonlara sahip renklerle aracın bütünlüğüne kusursuz bir uyum sağlıyor. Üstü açılan LC Convertible’ın hem dış tasarımı hem de iç tasarımı akıcı bir uyumla tasarlanırken, kabinde beyaz ağırlıklı bir tema tercih edildi. Kontrol paneli, kapı panelleri, ön koltuk kafalık kenarları ve emniyet kemerlerinde ise koyu mavi renklerle bir kontrast yakalandı.