Yarış pistlerinden yollara: Yeni Porsche 718 Cayman GT4 RS

CARMEDYA.COM – Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport’un örtüsünü Los Angeles Otomobil Fuarı’nda kaldırdı.

Otomobilin kalbinde yer alan yüksek devirli 500 PS motor ‘sürüş keyfi’ terimini yeniden tanımlıyor. Porsche 718 Cayman GT4 RS, hafif yapısı, son derece çevik şasisi, sofistike aerodinamiği ve benzersiz sesiyle kaliteden taviz verilmeden, son derece etkileyici şekilde tasarlanmış. 718 Cayman GT4 RS dar, virajlı dağ yollarında da yarış pistlerinde de performans beklentisini en üst düzeyde karşılayan bir sürüş sunuyor. Artık daha da güçlü

911 GT3 Cup yarış otomobilinde sunulan altı silindirli motor, maksimum sürüş keyfi için tasarlanan spor otomobilin en önemli parçasını oluşturuyor. Motor devri 9.000 rpm’ye kadar çıkıyor. 6.000 rpm’de 465 NM tork değerine ulaşıyor. 718 Cayman GT4 ile karşılaştırıldığında, 718 Cayman GT4 RS ekstra 80 PS güç üreterek 2,83 kg/PS seviyesinde bir ağırlık-güç oranı yakalıyor.

Yeni aerodinamik özellikler

Yeni 718’in çarpıcı özellikleri arasında sürücü ve yolcu camlarının arkasındaki proses hava girişleri yer alıyor. Yeni hava girişleri hem otomobil içine giren hava akışını iyileştiriyor hem de yolcuların kulaklarında hemen yanında heyecan verici bir giriş sesinin duyulmasını sağlıyor. Arka tekerleklerin önündeki karakteristik hava girişleri bu modelde de bulunuyor ve motoru soğutmak amacıyla kullanılıyor.Her modern RS modeli gibi, yeni 718 GT4 RS de yalnızca Porsche çift kavramalı şanzıman (PDK) ile sunuluyor. Bu şanzıman yedi vitesi arasında geçiş yaparken, maksimum performansı garanti ediyor. Vites değiştirme kulakçıkları, sürücülerin vitesi manuel olarak değiştirirken bile ellerini direksiyon simidinde tutmalarına imkan sağlıyor.

Sıfırdan 100’e 3,4 saniyede çıkıyor

Sportif düşük oranlı PDK, bu ortadan motorlu spor otomobilin inanılmaz bir şekilde hız kazanmasını sağlıyor. 718 Cayman GT4 RS 0’dan 100 km/sa hıza yalnızca 3,4 saniyede (PDK’lı GT4: 3,9 saniye) çıkıyor ve yedinci viteste 315 km/sa azami hıza (PDK’lı GT4: 302 km/s) ulaşıyor. RS modelinde alışılageldik hafif yapı yeni 718 Cayman GT4 RS tasarımının belirleyici unsurlarından biri olarak ön plana çıkıyor. İki koltuklu otomobil DIN standardına göre tanımlandığı üzere tam dolu bir yakıt deposu ve sürücüsüz olarak yalnızca 1.415 kg ağırlığa sahip ve PDK donanımlı bir 718 GT4’e göre 35 kg daha hafif. Kaput ve ön kanatlar gibi bileşenlerde karbon fiber takviyeli plastik (CFRP) kullanımı sayesinde ağırlık azaltılıyor. Hafif halıların yanı sıra yalıtım malzemesinin azaltılması da ağırlığın azaltılmasına katkı sağlıyor. Arka cam daha hafif bir malzemeden imal edilmiş. Dokuma açma halkaları bulunan hafif kapı panelleri ve saklama bölmelerindeki fileler gereksiz her gramı ortadan kaldırıyor.

Yarış otomobillerinden günlük kullanıma

Yeni sabit arka kanat, kuğu boynu eklentisi ve alüminyum kanat destekleri dış tasarımın ayırt edici unsurları arasında yer alıyor. Porsche 911 RSR GT yarış otomobilinden esinlenilerek tasarlanan bu yüksek verimli kanat ilk olarak 911 GT3’le bir Porsche seri üretim otomobilinde kullanılmaya başlanmıştı. GT4 RS, 718 Cayman’a kıyasla 30 mm daha düşük sürüş yüksekliği, ön çamurluklardaki göz alıcı havalandırmalar, arka difüzöre bağlı aerodinamik açıdan optimize edilmiş gövde altı panelleri, çoklu ayarlanabilir ön difüzör ve havayı çevreye ileten yan kanatlı yeni ön spoyler ile birlikte ele alındığında, yarış pistlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış Performans modunda GT4’ten yaklaşık yüzde 25 daha fazla bastırma kuvveti üretiyor.

Şasiye ilişkin değişiklikler de otomobilin daha yüksek performans göstermesine katkıda bulunuyor. Daha hassas ve direkt kullanım sağlanması için, rotiller şasiyi gövdeye sıkıca bağlıyor. Ayarlanabilir, piste hazır şaside RS’ye özgü bir amortisör kurulumunun yanı sıra modifiye edilmiş yay ve denge çubuğu oranları dikkat çekiyor.

Opsiyonel Weissach paketi

Opsiyonel Weissach paketi, GT4 RS modelinin dinamik tasarımını daha da ileriye taşıyor. Ön bagaj bölmesi kapağı, proses havası girişleri, soğutma havası girişleri, hava kutusu kapağı, dış ayna üst detayları ve arka kanatta karbon dokuma kaplama bulunuyor.

Titanyum egzoz boruları, Porsche 935’teki egzoz sistemini andırıyor. Arka kısa monte edilmiş güvenlik kafesi de titanyumdan imal edilmiş. Gösterge panelinin üst kısmı Race-Tex malzemesiyle kaplanan otomobilin arka camında ise büyük bir Porsche logosu yer alıyor. Weissach paketi ile 20 inç dövme alüminyum jantlar yerine 20 inç dövme magnezyum jantlar ek ücret karşılığında sipariş edilebiliyor. 718 Cayman GT4’e kıyasla tüm bu iyileştirmeler, GT4 RS’yi 718 ailesinin en sert ve en seri üyesi haline getiriyor. Bu durum bilhassa Nürburgring Nordschleife’de gözler önüne seriliyor.

Kurulum ayarlarının son aşamasında, Porsche marka elçisi Jörg Bergmeister 20.832 kilometrelik pisti 7:09,300 dakikada turladı. GT4 RS daha önce standart olarak kullanılan 20,6 km uzunluğundaki daha kısa pisti 7:04,511 dakikada turlarken, 718 Cayman GT4’ten 23,6 saniye daha hızlı bir derece elde etti.

Porsche Design tarafından otomobilin alıcıları için özel olarak tasarlanan Porsche Design Chronograph 718 Cayman GT4 RS, dört tekerlekli muadili kadar dinamik özellikler taşıyor. Titanyum saat de otomobilin yüksek teknolojisine, yüksek performans özelliklerine ve hafif tasarım konseptine vurgu yapıyor. Spor otomobilin jantlarından ilham alınarak tasarlanan kurma rotoru tıpkı otomobil gibi farklı renklerde sipariş edilebiliyor.

Otomobilin Aralık ayında tüm dünyada satışa sunulması planlanıyor. Ayrıca, GT4 RS aerodinamiğini daha da geliştirmek üzere opsiyonel Weissach paketi ile birlikte sunuluyor. 718 Cayman GT4 RS Clubsport yarış versiyonu da prömiyerini Los Angeles’ta gerçekleştirilecek ve 2022’den itibaren çeşitli ulusal ve uluslararası yarışlarda yer alacak.