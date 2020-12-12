Peugeot Türkiye’den 210. yıla özel sıfır faiz avantajı

CARMEDYA.COM – Peugeot Türkiye, kasım ayında gerçekleştirdiği 2 bin 631 adet SUV satışı ile toplam SUV segmentinin lideri olurken, ocak ayından kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirdiği toplam 21 bin 736 adet SUV satışı ile 2020 Ocak–Kasım toplamında da SUV lideri olmayı başardı.

Marka, aralık ayında 210. yılına özel olarak tüm modellerinde 229 bin TL’den başlayan fiyatlar, yüzde 0 faiz oranı veya “Şimdi al, baharda ödemeye başla” avantajı sunuyor.

210. yıla özel kampanyalar

Peugeot, 3008 ve 1.5 lt BlueHDi Dizel motora sahip 5008’de lansman dönemine özel 100 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı, 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile sunulan 2008’de 229 bin 500 TL’den başlayan fiyatlar ve 60 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunuyor.

508’de 120 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı, 308’de 229 bin TL’den başlayan fiyatlar, Rifter’da 45 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunulurken; Peugeot hafif ticari ailesi de yüzde 0 faiz avantajıyla sunuluyor.

Yetkili Satıcıları periyodik olarak hijyen denetimden geçen Peugeot Türkiye, tesislere gelmeyi tercih etmeyenlere görüntülü araç tanıtımından, online kredi başvurusuna kadar tüm işlemlerini peugeot.com.tr üzerinden gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Dileyen herkesin yeni otomobilleri hijyen önlemleri alınarak evlerine teslim ediliyor.