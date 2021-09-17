Üç gövde bir tasarımda buluşuyor: Citroen C5 X

CARMEDYA.COM – Citroen, D segmentinde yeni temsilcisi C5 X’in tasarım özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

Sedan, station wagon ve SUV olmak üzere 3 farklı segmentin dengeli bir şekilde harmanlanmasıyla oluşturulan C5 X, çağın ihtiyaçlarını karşılamaya uygun tasarımıyla dikkat çekiyor. Günümüz otomobil kullanıcılarının değişen eğilimlerini ve farklılaşan hayat standartlarını göz önüne alarak tasarlanan yeni C5 X, geniş hacimli bir tourer segmenti olarak birçok ihtiyaca cevap veriyor.

D segmentine ait farklı gövde tiplerinin tasarım öğelerini dengeli gövde orantılarıyla bir araya getiren C5 X; sedanın zerafeti, station wagonun işlevselliği ve SUV’un modern güçlü görünümünü bünyesinde taşıyor.

Dış tasarım detayları

Citroen’in yeni amiral gemisi olmaya hazırlanan C5 X’de; aerodinamik ve zarif çizgilerle birleştirilen yuvarlak kaslı tasarım, her üç segmentin de en iyi yönlerini bir araya getiren akıcı, dinamik ve zarif bir form ortaya koyuyor. C5 X’in profili; büyük tekerlekleri ve yerden yüksek bir duruşla, geleneksel sedan modellere göre daha yüksek sürüş pozisyonu sunuyor. Bu yönüyle de SUV özellikleri sergiliyor.

Markanın daha büyük hacimli araçlarının tasarım dilinin görüldüğü C5 X’de; uzun motor kaputu, yüksek omuz çizgisi ve güçlü duruşu destekleyen geniş arka çamurluklar ilk bakışta dikkat çekiyor. Çamurluk kemerlerindeki düz ve kalın kuşaklar, aracın karakterini daha da güçlendiriyor. 720 mm çapındaki tekerlekler ise 19 inçlik büyük çaplı, ancak ince tabanlı lastiklerle ve Aero X alaşım jantlarla tamamlanıyor. A sütununun alt noktasından başlayarak tavan çizgisi boyunca uzanan krom çıta da C5 X’in siluetine vurgu yapıyor. C5 X’in gövdesinin altında yer alan mat siyah koruyucu kaplamalar ise sağlamlık ve güven duygusuyla birlikte SUV çağrışımını güçlendiriyor.

C5 X; Citroen’in yeni kimliğini temsil eden V şeklindeki aydınlatma imzasına sahip ön kısmıyla güçlü ve cesur bir görünüm sergiliyor. Krom ve parlak siyah vurgularla özgün bir görünüm sergileyen ön kısımdaki logo, yukarıda LED gündüz sürüş farlarıyla ve aşağıda ise LED farlarla bütünleşiyor. Motor kaputu uzun ve yatay formuyla, C4 veya C5 Aircross modellerinde de uygulanan çıkıntıları barındırıyor. Krom şeritle vurgulanan özgün tasarımlı alt hava girişi, otomobilin sürüş destek sistemlerine ait ana radara ev sahipliği yapıyor. Arkaya doğru uzayan tavan çizgisi de, iyi tasarlanan aerodinamik bir spoyler ile sona eriyor.

Şık arka görünüm işlevsellikle bütünleşiyor

C5 X’in arka kısmı ise güçlü ve zarif bir duruşla göze çarpıyor. Büyük Citroen modellerinin karakteristik özelliği olan yuvarlak arka hatlar C5 X’te de yer alıyor. Görsel olarak yolcu kabinini uzatan üst spoyler ve akıcı arka cam, araca güçlü ve dinamik bir karakter veriyor. Plaka ve tampon çevresindeki metal hatlar, alt şerit deseni ve reflektörlerin etrafındaki krom süsleme gibi detaylar, aracın genişliğini vurguluyor. Otomobilin genişlik algısı, iki yana doğru kıvrılmış ve yatay konumlandırılmış 3 boyutlu LED stop lambaları ile daha da güçleniyor. Aynı zamanda C5 X’in omuz çizgisiyle bütünleşerek sportiflik ve dinamizmin de altını çiziyor. V şeklindeki stop lamba tasarımı, ön farlardaki V aydınlatmayı tamamlayarak hem gündüz hem de gece özgünlüğünün fark edilmesini sağlıyor. Bagaj kapağı ise günlük hayatı ve bagaj erişimini kolaylaştırmak üzere, geniş bir açıklık ve alçak bir yükleme eşiğini kullanıma sunuyor. 545 litrelik hacim sunan bagaj; CX, C6 ve XM gibi birçok Citroen modelinde olduğu gibi hem estetik hem de kullanışlı parlak siyah alt spoyler ile vurgulanıyor.

Marka yöneticileri, C5 X’i tasarlarken değişen dünyanın sosyal hayattaki tüm dinamiklerini göz önüne aldıklarını ve günümüz müşteri beklentilerini karşılamayı hedeflediklerini belirtiyorlar. Bu değişim, araç segmentasyonuna bakıldığında da kendisini net bir biçimde gösteriyor. Müşteriler artık yolda ön planda olmayı sağlayacak bir araç kullanmak isterken, hem tarz hem de entegre teknolojilerin araçta yer almasını bekliyorlar. Ferahlık, pratiklik, büyük yükleme hacimleri, sağlamlık ve çok yönlülük bu beklentilerin alt kırılımlarını oluşturuyor. Son birkaç yıldır tüketici beklentilerini karşılamakta yetersiz kalan sedan modellerin yerini alan SUV sınıfı ise kullanıcılara daha iddialı bir görünüm ve daha fazla pratik kullanım imkanı sunuyor. Statnet Stellantis’in araştırması kapsamında; SUV araçlar %29,3 ile 2020 yılında Avrupa’da D segmentinden en yüksek pay alan gövde tipi olurken, onu %27,5 ile station wagon gövde tipi takip ediyor. Sedan modeller ise 21,6 ile üçüncü sırada yılı tamamlayan araçlar olarak dikkat çekiyor. Benzer biçimde Çin’de de 2020 yılında D segmentindeki tüm tescillerin yarısını SUV araçların oluşturduğu görülüyor.

Dünyanın yönü ve otomobillerin tasarım dili değişiyor

C5 X’in tasarım özelliklerinin, yeni bir ruhu yarattığını belirten Citroen CEO’su Vincent Cobée: “Citroen, C5 X ile zarif bir otomobilde seyahat etme ve dünyayı keşfetmeye başlama yeteneğini ifade eden touring ruhunu yeniden hayata geçiriyor” sözleriyle belirtiyor.