Ecoplas’tan Gebze’ye 10 milyon euro’luk fabrika yatırımı!

CARMEDYA.COM – Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerine yönelik parçalar üreten Türk tedarik sanayi şirketi Ecoplas, üretim tesislerine yatırım yapmaya devam ediyor.

Otomotiv markalarına yönelik iç ve dış giydirme parçaları, hava üfleçleri, orta konsol, boyalı parçalar gibi geniş bir çerçevede üretim yapan Ecoplas, Gebze Fabrikası’na yaptığı yeni yatırımıyla üretim çeşitliliğini de artırdı. 2020 yılında ikinci üretim tesisi olarak Sakarya Fabrikası’nı 50 milyon liralık yatırımla hayata geçiren Ecoplas, şimdi de Gebze Fabrikası’nı 10 milyon Euro yatırımla yenileyerek yeni yerine taşıdı.

Ecoplas Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı

Ford’un Romanya Fabrikası’na ihracat başlıyor!

Yeni yatırımla birlikte üretim yeteneklerini artırdıklarını söyleyen Ecoplas Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, “Gebze fabrikamızda plastik enjeksiyon, boya ve montaj hattımızla dünyanın önde gelen otomotiv markalarına üretim yapıyoruz. Yeni yatırımla birlikte hatasız üretim ve yüksek kalite anlayışımızı destekleyecek Elektronik PCB Dizgi Hattı’nı da devreye almış olduk” dedi. Toyota’nın en önemli tedarikçileri arasında yer aldıklarını vurgulayan Ecoplas Başkanı Kemal Yazıcı, Toyota’nın hem Türkiye’deki fabrikasına parça tedariki yaptıklarını hem de Fransa, İngiltere, Güney Afrika ve Japonya’daki fabrikalarına parça ihraç ettiklerini belirterek, yeni dönemde Ford’un Romanya Fabrikası’na da ihracata başlayacaklarını kaydetti.

7 farklı ödülle kalitemiz tescillenmiş oldu!

Şirket olarak 2021-2022 dönemlerinde de ödülleri toplamaya devam ettiklerini ifade eden Kemal Yazıcı, “Bu dönemde Toyota Motor Europe ve Toyota Boshoku Europe’ten toplam 7 ödül aldık. Bu ödüllerle Ecoplas, üretimlerindeki kaliteyi ortaya koyduğu gibi maliyet yönetimi ve müşteriye zamanında ürün teslimatı becerisini de tasdik ettirmiş oldu” diye konuştu. Söz konusu ödüllerle Avrupa bölgesinin en iyi firmaları arasında öne çıktıklarını söyleyen Kemal Yazıcı, “Bu ödüller aynı zamanda, Türk otomotiv tedarik sanayisinin Avrupa ve dünyadaki önemli bir başarısı. Bir Türk firması olarak; birçok alanda Avrupalı rakiplerimizin önünde olmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.