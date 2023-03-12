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Skoda’dan üretimde Sihirli Göz Kamera Sistemi teknolojisi

Yazan Önder Canözer -

Skoda, yeni teknolojilerle üretim verimliliğini artırmaya ve üretim sürecini geliştirmeye devam ediyor.

Yapay Zeka entegre edilerek Skoda FabLab tarafından üretim hatlarına yerleştirilen Magic Eye-Sihirli Göz kamera sistemi, sürekli olarak üretimi takip ederek olası sorunları tespit etmeye odaklanıyor.

Montaj hattındaki havai konveyörlerin üzerine konumlandırılan Sihirli Göz kameraları, yüksek hassasiyetle tüm parçaların fotoğraflarını çekerek binlerce görseli anında karşılaştırıyor. Tüm hareketli parçaları ve arıza yaşanabilecek noktaları gözlemleyen sistem, gerçek zamanlı olarak aşınan noktaların ekranlarda tespit edilmesini sağlıyor. Bu sayede üretim hattının her zaman kusursuz kalmasını garanti ederken üretim aksaklıklarının yaşanmasının önüne geçiyor. Aşınan noktaları anında bildiren sistem, böylece bakım zamanlamalarının da önceden bilinmesini sağlayarak planlama yapmayı kolaylaştırıyor. Bununla birlikte sistem yapay zeka sayesinde her geçen gün daha fazla görselle birlikte kendisini geliştirerek daha çabuk tespit imkanı getiriyor.

Magic Eye’ı ana fabrika olan Mlada Boleslav’da kullanan Skoda, ilk etapta tam elektrikli modeli Enyaq iV ve Octavia üretim hatlarında bu sisteme yer verdi. Bunu diğer üretim hatlarına ve tesislerine adapte etmeyi planlayan Skoda, yeni teknolojilerle birlikte tüm fabrikalarında üretim verimliliğini ve kapasitesini en yükseğe çıkarmayı hedefliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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