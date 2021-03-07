Suzuki’den mart ayına özel kampanya

CARMEDYA.COM – Suzuki, Swift Hibrit ve Vitara modellerine özel avantajlı mart ayı kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında, Suzuki Swift Hibrit’e 189 bin 900 TL’ye sahip olunabiliyor. 80 bin TL’ye 12 ay boyunca 0 faiz avantajı da Swift Hibrit’in Mart ayı ayrıcalıkları arasında yer alıyor.

Ayrıca “4×4 Bizden” uygulaması kapsamında 4×2 fiyatına en yüksek donanım seviyesindeki ALLGRIP 4×4 sürüş sistemli Suzuki Vitara, Mart ayına özel 330 bin 800 TL veya 100 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.