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Suzuki’den mart ayına özel kampanya

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Suzuki, Swift Hibrit ve Vitara modellerine özel avantajlı mart ayı kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında, Suzuki Swift Hibrit’e 189 bin 900 TL’ye sahip olunabiliyor. 80 bin TL’ye 12 ay boyunca 0 faiz avantajı da Swift Hibrit’in Mart ayı ayrıcalıkları arasında yer alıyor.

Ayrıca “4×4 Bizden” uygulaması kapsamında 4×2 fiyatına en yüksek donanım seviyesindeki ALLGRIP 4×4 sürüş sistemli Suzuki Vitara, Mart ayına özel 330 bin 800 TL veya 100 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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