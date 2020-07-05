Türkiye pick-up pazarında ilk yarının lideri Mitsubishi L200 oldu

CARMEDYA.COM – Mitsubishi L200, ODD verilerine göre 2020 yılının ilk 6 ayında yüzde yüzde 33 pay ile kendis segmtinde pazarın lideri olmayı başardı.

Bu sonuçla, 2019’da yüzde 27 olan pazar payı ile yılı lider kapatan L200, bu yılın ilk yarısında pazar payını yüzde 22 oranında arttırmış oldu ve bu oranla en yakın rakibinin iki katından fazla satış gerçekleştirdi. İlk 6 ayda Türkiye pazarında satılan her 3 pickup’tan birisi L200 olurken Haziran ayındaki pazar payı ise yüzde 49 ile rekor kırdı ve bir ayda satılan pick-up’ların yarısında L200 tercih edildi.

Mitsubishi L200, ilk kez tanıtıldığı 1978 yılından bu yana dünya çapında 4,7 milyon adet, Türkiye’de ise 75 bin adetten fazla satıldı. Mitsubishi Motors Corporation’ın en önemli pick-up pazarları arasında bulunan Türkiye, dünyanın en büyük 20 pick-up pazarından birisi olarak kilit bir rol üstleniyor.