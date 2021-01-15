Renault Grubu 2020’de hedeflerine ulaştı

CARMEDYA.COM – Renault Grubu, 2020 yılı finansal sonuçlarını paylaşırken, 2021 yılı hedeflerini de açıkladı.

Renault Grubu’nun 2020 yılı satışları, COVID-19 sürecinde yüzde 14,2 daralan pazara paralel olarak bir önceki yıla göre yüzde 21,3 oranında düşüş kaydederek 2 milyon 949 bin 849 adet olarak gerçekleşti. Grup satışlarındaki düşüş, pandemiye karşı ikinci çeyrekte hayata geçirilen yoğun kısıtlama tedbirleri ve özellikle Fransa pazarında dördüncü çeyrekte görülen yavaşlamadan kaynaklandı. Bunlara ek olarak Grup satış adedinden ziyade karlılık odaklı satış stratejisine odaklandı.

Elektriklide Avrupa’nın lider markası

Hızla büyüyen elektrikli araç pazarında Renault markası, 2019 yılına göre satışlarını yüzde 101,4 artırarak 115 bin 888 adede ulaştı. Marka Avrupa elektrikli araç pazarındaki liderliğini pekiştirirken, ZOE de yüzde 114 artışla 100 bin 657 satışla en çok satan elektrikli araç oldu. Elektrikli hafif ticari segmentinde ise Kangoo Z.E. en çok satan elektrikli olurken, grup 2021’de elektrikli Twingo ve Dacia Spring ile bu alandaki ürün gamını genişletecek.

Elektrikli ürün gamına ek olarak Renault, yaz döneminden bu yana Clio, Captur ve Megane Estate gibi en çok satan modellerinin E-TECH hibrit ve plug-in hibrit versiyonlarını da satışa sunan marka, Avrupa’daki hibrit ve plug-in hibrit satış rakamlarını 30 binin üzerine çıkartarak bu alanda yüzde 25’lik pazar payının sahibi oldu. 2021’in ilk yarısında E-TECH ürün gamı, Renault Arkana E-TECH Hibrit, Captur E-TECH Hibrit ve Megane Sedan E-TECH Plug-in Hibrit modellerinin pazara girmesiyle daha da genişleyecek.

Avrupa’da 1 milyon 443 bin satış

Grubun satışları Avrupa’da yüzde 23,6 küçülen pazarda yüzde 25,8 azalarak 1 milyon 443 bin 917 olarak gerçekleşti. Renault markası, Clio, Captur ve ZOE gibi B segmenti modellerinin başarılı bir şekilde yenilenmesi ve E-TECH ürün gamı lansmanı sayesinde Pazar payını 0,1 puan artırarak yüzde 7,7’ye ulaştı.

Clio, 227 bin 79 satışla Avrupa’da segmentinin en çok satan otomobili oldu. Renault böylece perakende pazarındaki satışlarını yaklaşık bir puan artırdı.

Dacia tarafında ise satışlar yüzde 31,7 düşüş kaydederek 385 bin 674 şeklinde gerçekleşti. Sandero, perakende pazarında üst üste 4’üncü kez yılın en çok satan otomobili oldu. Dacia tarihinin önemli modellerinden ikisi Yeni Sandero ve Yeni Sandero Stepway, 2020‘nin sonunda satışa sunulmuştu.

Ürün gamının çoğunda ECO-G adıyla sunulan Dacia’nın yeni çift yakıtlı benzinli ve LPG motorları, Avrupa’daki araç satışlarının yüzde 25’inden fazlasını oluşturdu.

Türkiye 6. pazar oldu

Renault Grubu güçlü büyüme gösteren Türkiye pazarında ise Renault markası ile binek liderliğini korudu. Türkiye, toplam 132 bin 471 adetlik satışla Grubun en çok araç sattığı 6. pazar oldu.

Avrupa dışında Brezilya’da Renault Grubu satışları, karlı kanallara yönelmenin sonucu olarak yüzde 45 oranında daralan Brezilya pazarında yüzde 16,5’lik düşüş kaydetti.

Grubun satış hacmi açısından en büyük ikinci pazarı olan Rusya’da Renault Grubu %30,1 pazar payıyla ilk sırada yer aldı ve payını 1,2 puan artırmış oldu. %9,2 daralan pazarda, satış rakamları %5,5 düşüş gösterdi.

LADA yüzde 21,5 pazar payıyla Rusya pazarındaki lider marka pozisyonunu güçlendirdi. LADA Granta ve LADA Vesta ise Rusya’da en çok satılan 2 araç olma özelliğini sürdürdü.

Yeni Duster’ın 2021’in ilk yarısında satışa sunulması beklenirken, Renault markasının pazar payı 0,2 puan düşüşle yüzde 8 olarak gerçekleşti.

Hindistan’da yüzde 18,8 küçülen pazarda, grup satışları yüzde 9,4 düşüş gösterdi. Renault Triber’in başarısı sayesinde yüzde 2,8 (+0,3 puan) pazar payına ulaştı. 2021’in ilk yarısında, Kwid, Duster ve Triber’den oluşan Renault ürün gamı, yeni SUV model Kiger’in gelişiyle genişleyecek.

Güney Kore’de Renault Samsung Motors markası, yüzde 5,5 büyüyen pazarda lansmanı Mart 2020’de gerçekleştirilen yeni XM3 modelinin başarısı sayesinde satışlarını yüzde 14,2 artırdı.

Şirketin performansını değerlendiren Renault Grubu CEO’su Luca de Meo şunları söyledi; “Renault performansını artırmayı hedefliyor. Şu anda satış hacimlerinden ziyade karlılığa odaklanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda araç başına net kâr marjımız daha yüksek. 2020’nin ikinci yarısında özellikle Renault markasının en karlı satış kanallarında ilerleme kaydetmesi ve elektrikli araç segmentindeki liderliğini güçlendirmesi ilk sonuçları almaya başladığımızı gösteriyor.”

Renault Grubu Satış Kıdemli Başkan Yardımcısı Denis le Vot ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Pandemi yılın ilk yarısında satış faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkiledi. Grup tüm çalışanlarıyla harekete geçerek bu sorun ile başa çıkmayı başardı. Yılın ikinci yarısında daha fazla esneklik sağlayarak elektrikli ve hibrit pazarlarında iyi bir performans ortaya koyduk. 2021’e, 2019’a kıyasla tüm ürün gamında daha yüksek sipariş miktarları, daha düşük stok seviyesi ve optimum fiyat konumlandırmasıyla başlıyoruz” dedi.