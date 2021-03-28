Peugeot’dan 100. 208 Rally4 teslimatı

CARMEDYA.COM – Satılan ilk otomobilin üzerinden sadece bir yıl geçerken, 100. Peugeot 208 Rally4 bu hafta Peru’da yeni sahibine teslim edilecek.

Peugeot Sport, 2020 yılında hem Fransa Toprak Rallisi Şampiyonası hem de İtalya’da iki tekerlekten çekişli araç sınıfında elde edilen zaferler sayesinde en çok satan modelinin en yeni neslinin başarısını kutlamak için çok da fazla beklemedi. Hem yeni yıldız pilotlar, hem de deneyimli pilotlar bu yıl Avrupa ve Latin Amerika’da en az yedi Kupa’nın önden çekişli araçlar sınıfında liderlik için mücadele etme fırsatı bulacak ve aynı zamanda farklı yol şartlarında mücadele edebilecek.

2019 sezonu boyunca geliştirilen Peugeot 208 Rally4, Peugeot Sport mühendislerinin bilgi birikimi ve deneyiminden yararlanarak, iki tekerlekten çekişli araç rallilerinin gözdesi haline geldi. 2020 yılında motorsporları dünyasını önemli ölçüde etkileyen küresel salgına rağmen, Peugeot 208 Rally4, Avrupa’dan Latin Amerika’ya 18 farklı ülkede 250’nin üzerinde rallide start aldı.

2020 sezonu yaklaşık altı ay ertelenmiş olsa da, Peugeot Sport yine de yeni otomobilleri hızla teslim ederek Avrupa genelindeki ve daha uzak bölgelerdeki müşterilerinin beklentilerini karşılamayı başardı. Şu anda 100 adet etaplara çıkmaya hazır Peugeot 208 Rally4 yarış otomobili bulunuyor. En sonuncusu Peru’daki Castro Yangali Takımına teslim edilmek üzere yola çıktı ve kısa süre önce tanıtılan Peugeot 208 Peru Rallisi Kupası’na katılacak.

İki tekerlekten çekişli yarış dünyasının en başarılı yarış otomobillerinden biri olarak kabul edilen Peugeot 208 Rally4, motorsporlarının zirvesine tırmanmayı hedefleyen genç pilotlar için ideal seçim olarak öne çıkıyor. 2WD kategorisinde en hızlı pilotu ve Fransız Toprak Rallisi Şampiyonu Mathieu Franceschi, 2021 sezonunda Fransa Rallisi Kupası’nda herkesin yenmekte zorlanacağı pilot olacak. Çakıl ve asfalt karışımı etaplardan oluşan Fransız Şampiyonası çok konuşuluyor ve şimdiden birçok büyük Fransız takımı 208 Ralli Kupası’na kayıt yaptırmış durumda. Bu durum zafere giden yolda saliselerin bile büyük fark yaratacağı anlamına geliyor. Peugeot Sport’un yanında olmaya devam eden Saint-Vallier Lisesi, okulun otomotiv bölümü öğrencileri tarafından üretilen bir Peugeot 208 Rally4 ile yarışacak. Chazel Technology, PH Sport, Pit Stop, Rossel Compétition, CHL Sport Auto, Onyx Racing, Trajectoire Racing ve Saintéloc Racing de 2021 sezonunda mücadele edecek.

Peugeot 208 Rally Cup Fransa ve Iberica (İspanya ve Portekiz) yarışlarının 2020’deki başarısının ardından; İtalya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Peru da benzer şekilde bu yıl kendi yarışmalarına ev sahipliği yapacak. Tüm Peugeot 208 Rally4 pilotları markanın resmi Kupalarından birine katılarak Peugeot Sport ve ortakları tarafından sunulan ödüllerden yararlanabiliyor.

Belçika ve Lüksemburg başarılı bir ortak organizasyonla beş ralliden oluşan bir Kupa planladı, Kupada, her ikisi de Stellantis Motorsport tarafından geliştirilen Peugeot 208 Rally4 ve Opel Corsa Rally4 yarışacak.

Peugeot Sport, iki tekerlekten çekiş kategorisinde tercih edilen ralli otomobili olarak kalması için sezon boyunca 208 Rally4’ü geliştirmeye devam edecek ve bunu yaparken bütçenin minimumda tutulması hedefleniyor.