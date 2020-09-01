Peugeot 3008 yeni yüzüne kavuştu!

CARMEDYA.COM – Peugeot, düzenlenen basın toplantısıyla, markayı SUV segmentinde başarıyla temsil eden ve nemli satış rakamlarına imza atan 3008 modelinin yeni yüzü ve özelliklerini resmi olarak tanıttı.

2016 yılında gerekleşen ilk tanıtımın ardından bugüne kadar 800 binden fazla satış rakamına imza atan modelin, her ne kadar bir ön gösterim niteliği taşıyor olsa da, tanıtımında yeni tasarım dili ve detayları paylaşıldı.

Özellikle beklenildiği gibi 508 ve ardından 2008 modelinde gördüğümüz yeni tasarım dili 3008’de de etkisini gösteriyor. Peugeot 3008, yeniden tasarlanan ön kısım, yeni Full LED arka farlar, yeni gövde renkleri ve yeni bir “Black Pack” seçeneği ile geliyor.

Önde markanın artık tasarım sembolü haline gelen ve far bloklarının iki yanından tampona kadar uzayan Aslan Dişi görünümlü aydınlatma dikkat çekiyor. Yine 2008’de olduğu gibi küt bir burun, özel krom detaylar ve desene sahip ön ızgara ve keskin formlu hava girişleri ve tamponla Peugeot 3008, kendinden emin ve güçlü bir yüze sahip. Arkada da yine markanın tamamen LED teknolojisine sahip üç kırmızı şerit şeklinde pençeyi andıran stop tasarımı da güncel ve daha modern şekilde yerini alıyor.

Peugeot 3008’de dikkat çeken detaylar arasında model gamında hibrit motorlu bir seçeneğin de yer alıyor olması. 3008, şarj edilebilir bir hibrit motor, iki veya dört tekerlekten çekiş sistemleri, benzinli ve dizel motorlar seçenekleriyle satışa sunulacak.

Akıllı teknolojilerden ödün verilmeyen, 3008’de, en yeni nesil sürüş yardımlarının yanı sıra 12.3 inçlik dijital gösterge ve yüksek çözünürlüklü yeni bir 10 inçlik dokunmatik ekrana sahip en yeni nesil Peugeot i-Cockpit ile birlikte geliyor.

Peugeot 2008’de uygulanan yeni i-Cockpit, daha fazla dijitalleşme, ergonomi ve kullanım kolaylığı sağlıyor.

Aracın kapsamlı tanıtımının ardından son çeyrekte Avrupa yollarında olması bekleniyor.