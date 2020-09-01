En teknolojik Rolls-Royce: Yeni Ghost

CARMEDYA.COM – Rolls-Royce markasının yüzyılı aşan tarihindeki en başarılı modeli olan Ghost yeni yüzü ve detaylarıyla resmi olarak tanıtıldı.

Son 10 yıl içinde markanın en çok satan modeli olan bu sedan geçen yıl üretimini bitirmişti. Lüks otomobil üreticisi yeni model için müşterilerinden ne istediklerine dair pek çok geri bildirim aldı ve daha da önemlisi bu geri bildirimleri dinledi. Rolls-Royce’a göre yeni Ghost, müşterilerinin günümüzde değişen ihtiyaçlarını yansıtan “Sadeliğin Mükemmelliği” ile “Geleceğe Odaklı” bir otomobil haline geldi.

Rolls-Royce, ikinci nesil Ghost’un lansmanından önce aracın özelliklerini Ağustos ayı boyunca bir dizi video ile paylaştı ve nihayet 1 Eylül’de aracın dünya prömiyeri gerçekleşti.

Mühendisler, Phantom ve Cullinan’ı destekleyen alüminyum yoğunluklu mimariyi, Ghost’un ihtiyaçlarına uyacak şekilde değiştirmişler.

Teknolojik açıdan şimdiye kadar en gelişmiş Rolls-Royce modeli olan ikinci nesil Ghost; 600 metreden fazla aydınlatma mesafesine sahip LED ve lazer farlar, gündüz ve gece görüşlerinde vahşi yaşam ve yaya uyarısı odaklı görme yardımı, uyanık kalma asistanı, 360° ve helikopter görüşüne sahip dört kameralı sistem, aktif seyir kontrolü, çarpışma uyarısı, çapraz trafik uyarısı, şeritten ayrılma ve şerit değiştirme uyarısı, endüstri lideri 7×3 boyutlarındaki yüksek çözünürlüklü baş üstü ekran, kablosuz bağlantı noktası, park asistanı, son teknoloji navigasyon ve eğlence sistemlerini içererek bugüne üretilmiş en teknolojik Rolls-Royce olma özelliğini taşıyor.

Genellikle anlık tork ve sessizlik isteyen müşterilerin geri bildirimleri, markanın Rolls-Royce ile ilgili 6.75 litrelik çift turbo şarjlı V12 benzinli motoru daha da geliştirmesini sağlamış. Torkun 850Nm/627lb ft ve 563bhp/420kW gücü tüm tekerleklerden yönlendirme, dört tekerlekten çekiş sistemine aktarılmış.

Yeni Ghost, yeni bir Mikro Çevre Arıtım Sisteminden (MEPS) yararlanıyor.

Tüm kabin havasını, Rolls-Royce’un mikro ortamından neredeyse tüm ultra ince parçacıkları iki dakikadan daha kısa sürede kaldırabilen Nano-Fleece filtre aracılığıyla kanalize ediyor.

El yapımı alüminyum gövde yapıları sayesinde, arabanın ana yapısı Silver Dawn ve Silver Cloud modellerini çağrıştıran, kapalı hatlarla kesintisiz tek bir akışkan kanvas gibi görünüyor. İkonik heykeli Spirit of Ecstasy (Coşkunun Ruhu) ilk kez panel çizgileriyle çevrili değil, kendi kaporta “gölü” içinde yer alıyor.

Markanın ayırt edici özelliği Sihirli Halı Sürüşü (Magic Carpet Ride) ise evrim geçirdi. Dünyanın ilk üst salıncak damperi ünitesini bünyesinde barındıran otomobil artık en zorlu yol yüzeylerini tahmin edebiliyor ve bunlara anlık tepkiler verebiliyor.

Rolls-Royce için özel olarak oluşturulan Üst Salıncak Damperi, beş yıllık toplu yol ve karşılaştırma testlerinin sonucu.

Planar adı verilen bu yazılım ayrıca, yeni Ghost’un sürüş rotasındaki izinsiz girişlere proaktif olarak adapte olmasını gerektiren bilgileri de yönetiyor.

Araçta yer alan Flagbearer sistemi, ön cama entegre edilmiş bir stereo kamera sisteminden oluşuyor ve süspansiyonu 100 km/saate kadar reaktif yerine proaktif olarak ayarlıyor.

Rolls-Royce’un Uydu Destekli İletim Sistemi ise yaklaşan virajlar için en uygun vitesi önceden seçmek için GPS verilerini kontrol ediyor.

Bu otomobil için markanın tasarımcı, mühendis ve zanaatkârlardan oluşan özel bir grup, aydınlatılmış yeni bir panel yaratmış. İki yıl boyunca, 10 bin saatten fazla sürede geliştirilen bu dikkat çekici parça, 850’den fazla yıldızla çevrili Ghost isim levhasını aracın iç mekanına getiriyor. Gösterge panelinin yolcu tarafında yer alan takımyıldız ve işaret, iç ışıklar çalışmadığında tamamen görünmez oluyor.

Yeni Ghost’ta ayrıca özel aydınlatma teknolojileri bulunuyor. Aydınlatmanın kendisi, ön panonun üstüne ve altına monte edilmiş 152 LED’den oluşuyor ve bunların her biri kabinin saati ve gösterge kadranı ile renk uyumuna sahip durumda. Ghost imzasının eşit şekilde yandığından emin olmak için, yüzeyde 90 binden fazla lazerle kazınmış nokta içeren 2 mm kalınlığında bir ışık kılavuzu kullanılmış.

Eylül ayı itibarı ile tanıtılan yeni nesil Ghost, önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelecek.