Audi Sport GmbH 40. yılını Nürburgring’de kutluyor

CARMEDYA.COM – Audi’nin 1983 yılında kurulan ve o tarihten itibaren markanın sportif ve özel imajını yön veren Audi Sport GmbH 40. yılını özel etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

Sadece son on yılda 250 binin üzerinde araç üreten, motorsporlarında 400’ün üzerinde zafere imza atan Audi Sport GmbH 40. Yılında, 300 metrenin üzerindeki rakımı, 73 virajın yer aldığı 20 bin 832 kilometrelik pistiyle Nürburgring’in “Yeşil Cehennem” olarak da bilinen efsanevi Nordschleife’de özel bir etkinlik gerçekleştiriyor.

Yeşil Cehennem, AUDI AG’nin alt markası Audi Sport GmbH için hem yarış hem de seri üretim yüksek performanslı araçların gelişimine etkisi nedeniyle özel bir yere sahip. Audi Sport, 2002 yılından bu yana 24 saat yarışının resmi ortağı ve yarış organizasyonun resmi araç sağlayıcısı. Audi R8 LMS, 2009 yılından günümüze Audi Sport müşteri yarışlarının her yıl en önemli etkinliklerinden biri olan Eifel maratonunda yarışıyor. Müşteri yarış bölümü, 2011 yılından bu yana quattro GmbH’nin bir parçası. Bugüne kadar altı genel klasman ve ayrıca üç GT3 sınıfı galibiyeti ile Audi, “Yeşil Cehennem” dayanıklılık klasiğinin GT3 döneminin en başarılı üreticisi. Bu nedenle, Audi Sport GmbH’nin yaş gününü kutlamalarına Nürburgring’den başlaması gayet normal.

Bu yılki 24 saatlik yarışta Audi Sport Teams dört adet Audi R8 LMS ile yarışacak. Bunlar, Audi Sport GmbH’nin 40. yıl dönümünü için Audi’nin motorsporları tarihine de işaret eden retro tasarımlarla yarışacak. Doğum günü ruhuna uygun olarak, eski DTM şampiyonları Mike Rockenfeller, Timo Scheider ve Martin Tomczyk 40 kapı numarası ile yarışacaklar. Audi Sport Team Scherer PHX bünyesindeki Audi R8 LMS, görsel olarak 1992 Audi V8 quattro DTM’ye dayanıyor.

Dünyanın en zorlu pisti

Nordschleife, sadece zorluk derecesiyle bir motorsporları mücadelesi değil, aynı zamanda Audi Sport GmbH’nin üretim araçları için bir test noktası görevi de görüyor. Her yeni R ve RS modeli, geliştirme aşamasında çeşitli Eifel pistlerinde birkaç bin kilometre tamamlıyor. Nürburgring, dünyanın en zorlu yarış pisti. Şirketin 40. Yaşını burada kutlamanın çok özel olduğunu söyleyen Audi Sport GmbH Genel Müdürü ve Audi Motorsporları Başkanı Rolf Michl “Kutlamalara başlamak için 24 saatlik yarış çok uygun. Nürburgring-Nordschleife, tüm motorsporları tutkunları için kutsal bir mekan olarak kabul ediliyor. Benim için 24 Saatlik yarış, motorsporlarında en güzel deneyimlerden biri ama Nürburgring, seri üretim otomobillerimizim gelişimi için de çok önemli. Tüm modellerimiz burada zorlu koşullar altında test ediliyor ve üretime hazır duruma getiriliyor.” dedi.

Yıldönümü için adrenalin dolu aktiviteler

Audi, Eifel pistindeki 24 saatlik yarış hafta sonu için çeşitli etkinlikler planlıyor. 19 Mayıs Cuma günü Mike Rockenfeller, Timo Scheider ve Martin Tomczyk ile Audi Sport Genel Müdürleri Sebastian Grams ve Rolf Michl, basın merkezindeki “Şampiyonlar sohbetinde” soruları yanıtlamak için hazır bulunacaklar. Ring bulvarında şirketin geçmişinden çeşitli modeller sergilenecek. Birinci nesil Audi R8 ve RS 4 Avant, güncel R8 GT ve Competition paketi ile RS 4 Avant bunlardan bazıları. Bir diğer araç ise Ken Block’un unutulmaz “Electrikhana” videosunda Las Vegas sokaklarında heyecan uyandıran tamamen elektrikli Audi S1 Hoonitron. Ayrıca 24 saatlik yarış öncesinde seyirciler, pist boyunca yapılacak konvoyda Audi’nin sportif yan kuruluşunun yüksek performanslı modellerini izleyecek.

Bunun dışında Audi Sport GmbH’nin Neckarsulm’daki genel merkezinde de kutlamalar yapılacak. “Audi Sport GmbH’nin 40. Yılı – Büyüleyicilik Performansla Buluşuyor” yıldönümü sergisi, 14 Haziran’dan itibaren Audi Sport GmbH’nin tarihini gözler önüne serecek. Eski quattro GmbH’nin ilk aracı dışında çeşitli müşteri araçları ve ayrıca güncel ürün gamı da burada sergilenecek. Ayrıca Audi Forum Neckarsulm’da Audi koleksiyonundan araç kişiselleştirmesine çeşitli sergiler de olacak. Sergi, geleneksel NSU markasının tarihini anlatan “NSU’nun 150 Yılı: Yenilikçilik, Cesaret, Dönüşüm” özel sergisiyle eşzamanlı olarak yürütülecek.

Bunun dışında sonbaharda bir başka önemli etkinlik daha planlanıyor. Audi Sport GmbH’nin doğum günü kutlamaları çerçevesinde, kırmızı eşkenar dörtgen hayranları için 14 Ekim’de Audi Forum Neckarsulm’a doğru bir miting yapılacak. Audi Sport GmbH, ziyaretçileri burada özel bir güne davet ediyor. Ayrıca normalde halka açık olmayan diğer sergilerle tamamlanacak olan özel sergi boyunca bilgilendirici rehberli turlarla ziyaretçiler şirketin 40 yıllık tarihini yakından tanıma fırsatı yakalayacak.

Gelecek için hazır

Audi Sport GmbH‘in, son kırk yılda gerçek bir başarı hikayesi yazdığını söyleyen AUDI AG Teknik Geliştirme Yönetim Kurulu Üyesi ve Audi Sport GmbH Danışma Kurulu Başkanı Oliver Hoffmann: “Tutku ve takım ruhu ile birçok heyecan verici yüksek performanslı projeyi üretime hazır hale getirdik, duygusal müşteri deneyimleri yarattık ve motorsporlarında büyük başarılar elde ettik.” şeklinde konuştu. Hoffmann “Net bir hedefimiz var: Dört halkalı markamızın sportif DNA’sını elektrikli geleceğe başarıyla taşımak.” dedi.

Şirketin her zaman özüne sadık kaldığını, cesur olup ve yeni şeyler yapmaya cesaret ettiğini söyleyen Genel Müdür Sebastian Grams ise: “Bu yenilikçi ruh bugün hala bizi karakterize ediyor. Yüksek performans liginde ulaşımın geleceğini sürdürülebilir ve ilerici bir şekilde şekillendirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Audi Sport GmbH şu anda dört alanda faaliyet gösteriyor. Yüksek performanslı modellerin geliştirilmesi ve üretimine ek olarak, dört halkalı marka için hem fabrika hem de müşteri yarışlarından sorumlu. Ayrıca, Audi Exclusive programı üzerinden araç kişiselleştirme ve Audi koleksiyon ürünlerinin satışından da sorumlu. Audi Sport GmbH şu anda yaklaşık 1500 kişiyi istihdam ediyor. AUDI AG’nin tamamına sahip alt şirket, 2022 yılında tam 45 bin 515 otomobille bir kez daha satış rekoru kırdı. Kompakt Audi RS 3 Sportback’ten yüksek performanslı RS Q8 SUV’den R8 Coupe süper spor otomobile ve elektrikli RS e-tron GT’ye kadar 16 modelle ürün gamı her zamankinden daha geniş. Tamamen elektrikli dört kapılı coupe ile Audi sportif ayağı, elektrikli ulaşım alanında öncü bir ruh sergiliyor. Geçen yıl, 10.042 adet, yani Audi Sport GmbH satışlarının yaklaşık dörtte biri güncel e-tron GT ailesinden oluştu. Bunların yaklaşık üçte biri RS’ti. Sebastian Grams markanın stratejisini: “Müşterilerimize segmente özel doğru seçenekleri sunmak istiyoruz. Bu, yarı hibrit olabilir, performanslı şarj edilebilir hibrit olabilir veya elektrikli otomobiller de olabilir.” sözleriyle aktardı. Grams “RS e-tron GT ile elektrikli araçlar çağına çok özel bir başlangıç yaptık. İlk elektrikli performanslı SUV gibi PPE platformundaki tamamen elektrikli yeni Audi Sport modelleriyle devam edeceğiz. On yılın sonunda, ürün gamı yüzde yüz batarya elektrikli (BEV) ve kısmen elektrikli (PHEV) modellere dönüşecek. Ayrıca gelecekte son derece heyecan uyandıran küçük seri üretim araçlarla daha fazla odaklanmak istiyoruz.” dedi.

Audi Sport GmbH aynı zamanda motorsporlarında Audi için elektrikliye geçişin iti gücü. Yenilikçi Audi RS Q e-tron prototipi, efsanevi Dakar Rallisi’ne ilk kez katılmak üzere 2021’de geliştirildi. Güç-aktarma sistemi; elektromotor, yüksek voltajlı batarya ve sürüş sırasında yüksek voltajlı bataryayı şarj eden verimli bir enerji dönüştürücüden oluşuyor. Enerji dönüştürücü, jeneratör olarak Formula E’den aktarılan bir aktarma organı ünitesine bağlı DTM’den aktarılan TFSI motordan oluşuyor. Dört halkalı marka 2026’dan itibaren, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda yarışacak.

Yeni kurallar daha fazla elektrikliye dayanıyor. Dolayısıyla elektrikli güç-aktarma ünitesi (MGU-K) neredeyse içten yanmalı motor kadar güce sahip olacak. Son derece verimli 1.6 litrelik turbo beslemeli motorlar, sürdürülebilir sentetik yakıtla çalışacak. Motorsporlarının üst ligine girmek için bağımsız bir şirket olan Audi Formula Racing GmbH kuruldu.

Sürekli değişim

Audi Sport GmbH, 1983 yılında birkaç çalışanla quattro GmbH olarak kurulduğunda, takip eden kırk yılda son derece başarılı bir motorsporları programı ile kaliteli ve yüksek performanslı araçların üreticisi haline geleceğini kimse beklemiyordu. İlk zamanlar şirketin önceliği “quattro” ismini ve pazarlama haklarını korumaktı. Şirket yıllar içinde gelişmeye devam etti ve yeni iş yolları açtı. Örneğin 1984 yılında aksesuar satışına başladı. O tarihten bu yana Audi koleksiyonundaki ürünler, hayranların kalplerinin daha hızlı atmasını sağlıyor. Giyim, valiz ya da model otomobiller fark etmiyor. Ürün koleksiyonu zengin bir çeşitliliğe sahip. On bir yıl sonra, bir başka önemli faaliyet alanı da eklendi. 1995 yılından bu yana sıra dışı olmayı seven Audi Sport müşterileri araçlarını kişiselleştirebiliyor. Audi Exclusive tarafından sunulan opsiyonlar ve donanımlar her zaman teknik ve görsel açıdan önemli kazanımlar ve katma değer yaratıyor. En sıra dışı araçlardan biri olarak dünyaca ünlü sanatçı tarafından tasarlanan deri döşemeli Audi “Picasso” cabrio öne çıkıyor.

Sadece bir yıl sonra şirket bir başka kilometre taşına daha imza attı. quattro GmbH tescilli bir araç üreticisi oldu. İlk modeli S6 plus’ı Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttı. 2007 yılında dört halkalı marka süper spor otomobil dünyasına Audi R8’i kazandırdı. Güncel haliyle ikinci nesil olarak yollarda boy gösteriyor. Ortadan motorlu spor otomobilin GT3 versiyonu, aynı zamanda RS 3 LMS, R8 LMS GT4 ve R8 LMS GT2 modelleriyle daha da genişleyen müşteri yarış programı için de başlangıç noktası oldu. Audi Sport müşteri yarışları için üretilen araçlar bugüne kadar dünya genelinde 400’ün üzerinde şampiyonluk ve sayısız yarış zaferi elde etti. 2014 yılında R8’e Böllinger Höfe tesisinde çok özel bir üretim hattı tahsis edildi. Ortadan motorlu spor otomobile ek olarak, yeni elektrikli modeller e-tron GT quattro8 ve RS e-tron GT de şu ortak bir üretim hattında üretiliyor. 2016 yılında quattro GmbH, Audi Sport GmbH olarak yeniden adlandırıldı. Audi Sport ismi, dört halkalı markanın köklü motorsporları geçmişine dayanıyor.