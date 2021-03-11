Peugeot 208 ve 2008 kendi kategorilerinde kadınların seçimi oldu

CARMEDYA.COM – Sadece otomotiv sektöründen kadın gazetecilerden oluşan jüri, bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Kadın Dünyasında Yılın Otomobili seçimlerinde 9 kategori için oy kullandı.

Oylama sonucunda Peugeot 208 en iyi şehir otomobili kategorisinde, 2008 ise en iyi şehirli SUV kategorisinde birinci seçildi.

2009 yılında kurulan Kadın Dünyasında Yılın Otomobili seçimlerinin jürisi, 5 kıta ve 38 ülkeden 50 kadın otomotiv gazetecisinden oluşuyor. Gazeteciler, önce her kategoriden en iyi 3 otomobili seçerek finalistleri belirliyor.