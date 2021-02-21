Enterprise Türkiye’den 6 yeni ofis

CARMEDYA.COM – Araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car’ın Türkiye ağı olan Enterprise Türkiye, şubat ayı içerisinde 6 yeni şehir içi ofisini daha devreye aldı.

Türkiye’nin ihtiyaç duyulan her noktasına kiralama çözümlerini daha fazla ulaştırmayı hedefleyen Enterprise, bu kapsamda İstanbul’da Cevahir AVM ve Ümraniye, Malatya’da Malatya Park AVM ile Alanya, Muş ve Hatay’da yeni şehir içi ofislerini hizmete sundu.

Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası yeni normale dönüşün getirdiği mobilite ihtiyacıyla birlikte geçtiğimiz yıl da ofis sayısını artıran Enterprise, ülke genelinde ise toplamda 70’in üzerinde ofis sayısına ulaştı. Enterprise Türkiye; geçtiğimiz yıl Enterprise-Rent-A-Car’ın faaliyet gösterdiği ülkeler arasında yapılan değerlendirmede, yüzde 88’lik müşteri memnuniyeti oranıyla dünya ortalamasının üzerinde bir performans göstermişti.

Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün konuyla ilgili olarak; “Pandemi, özellikle araç kiralama sektöründe kurumsal kimliğe sahip güvenilir markaları pozitif anlamda ayrıştırdı. İnsanlar virüsten korunma amacı ile şehiriçi ve şehirlerarası toplu taşımaya önemli bir alternatif olması sebebiyle araç kiralamaya yöneldi. Bu bilinçle, virüsün yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak adına tüm araçlarımızı teslim etmeden önce ve teslim aldıktan sonra detaylı şekilde dezenfekte etmeye başladık. Tüketicilere sunduğumuz ücretsiz dezenfekte, daha az temas, eve teslim/evden alım hizmetlerimizle ihtiyaçlara hızla yanıt vermeye çalıştık. Salgınla birlikte müşterilerimizin araç kiralama süreleri de farklılaştı. Daha esnek kiralamaya yöneldik. Haftalık, aylık, 3 aylık gibi kiralamalarda artış yaşandı. Bununla beraber şehir içi lokasyonların kiralamada öne çıkmasıyla birlikte şehir içi ofis yatırımlarımıza hız verdik. Dolayısıyla, pozisyonumuzu pandeminin getirdiği yeni normale göre alarak 2020 yılında araç sayısı, ofis ve daha da önemlisi istihdam anlamında önemli oranda büyüdük. Bu bağlamda 2021 yılında yeni şehir içi ofis yatırımları yapmaya da devam edeceğiz ve yakın zaman hedefimizi 100 ofis olarak belirledik” açıklamasında bulundu.