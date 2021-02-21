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Hyundai’den son hafta fırsatı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Hyundai, şubat ayının sonuna kadar geçerli kampanyasıyla sıfır faiz imkanı sunuyor.

Hyundai Tucson N Line’da 37.000 TL’ye varan nakit indirimi ve aynı zamanda sıfır faiz kampanyası bulunuyor. Geçtiğimiz aralık ayında satışa sunulan makyajlı KONA da 219.605 TL’den başlayan fiyat etiketine sahip.

Hyundai Assan, i10 modelinde 6 ay sonra ödeme imkanı sağlarken, 4 bin TL’ye varan indirim de yapıyor. Baştan sona yenilenerek geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Yeni i20 modelinde de sıfır faiz ve 11 bin TL’ye varan indirim yapılıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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