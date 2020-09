Makyajlı Jaguar F-Type Türkiye’de!

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Jaguar’ın makyajlanan spor otomobili F-Type, 2.0 litrelik motoru, teknolojik iç detayları ve daha da keskin hatlara sahip dış tasarımıyla Türkiye’de yollara çıkıyor.

Yetmiş yılı aşkın süredir spor otomobil üreten Jaguar’ın tasarım DNA’sını en saf haliyle somutlaştıran Jaguar F-Type, Borusan Otomotiv Jaguar Yetkili Satıcıları ve Jaguar Online Rezervasyon Platformu üzerinden otomobil tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

İlk olarak Coupe tasarımla satışa sunulacak olan makyajlı F-Type’ın, önümüzdeki aylarda Convertible seçeneği de sınırlı sayıda olmak üzere showroom’da yerini alacak.

Performanslı sürüş keyfi

F-Type’ın 2.0 litrelik 300 bg güç üreten turboşarjlı dört silindirli motoruna, direksiyona monte edilmiş vites kanatçıkları ile de yönetilen Quickshift şanzıman eşlik ediyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 5.7 saniyede ulaşabilen Yeni Jaguar F-TYPE’ın egzoz sesi, yüksekliği ve tonu standart olarak sunulan Değiştirilebilir Aktif Egzoz sistemiyle kontrol edilebiliyor.

Sportif, teknolojik ve işlevsel

Mükemmel oranlarıyla dikkat çeken iki koltuklu spor otomobil, Jaguar’ın köklü geçmişe sahip spor otomobil mirasından gelen akıcı formlara atıfta bulunuyor. Jaguar F-Type’ın 2013 yılında ‘’World Car Design of the Year’’ ödülüne layık görülen formundan geliştirilen güncel F-Type, Premium LED farlara sahip. F-Type’ın kokpit tasarımındaki kolay kullanımlı kumanda paneli ve göstergeleri, hem işlevsel hem de ergonomik özellikleri sportif bir stille birleştiriyor. İç tasarımda, sürücü odakta kalmaya devam ederken her öğe sadeliği artırmak için yeniden değerlendirilmiş.

Otomobilin spor ve performans koltukları, spor otomobiller düşünülerek tasarlanmış. Koltukların daha hafif magnezyum yapısı, daha önceki modeline göre 8 kg’nin üzerinde ağırlık tasarrufu sağlıyor. Koltukların ince formu daha az yer kaplarken, yolcuya daha fazla alan yaratıyor. Performans koltuklar ise dinamik sürüş sırasında daha yüksek yan destek sağlarken, daha fazla konfor için soğutma seçeneği de sunuyor.

Direksiyonun 3 kollu tasarımı tüm temel fonksiyonları rahatça yerine getirirken, elleri direksiyondan ayırmadan vites değiştirmeyi sağlayan kanatçıklar ile sürücülere kullanım kolaylığı sağlanıyor.

Daha fazla sürücü odaklı teknolojiler sunan araçta, özelleştirilebilen yüksek çözünürlüklü 12,3 inç TFT gösterge paneli yer alıyor. Ayrıca, Apple CarPlay bağlantı imkanı sunan multimedya sistemi, Meridian ses sistemi kullanılıyor.

Yeni Jaguar F-TYPE, Jaguar Online Rezervasyon Platformu; https://bit.ly/3cDNTDW adresi üzerinden incelenerek, rezerve edilebiliyor.