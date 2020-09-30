İlk 10+1 koltuklu Mercedes-Benz Sprinter filosu teslim edildi

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar, 10+1 oturma düzenli koltuk kombinasyonuna sahip Mercedes-Benz Sprinter’ın teslimat törenini Travelium Turizm ile gerçekleştirdi.

Ankara, İzmir, İstanbul ve Bodrum’da faaliyetlerini sürdüren Travelium Turizm’in satın aldığı 10+1 oturma düzenli Sprinter modelleri, bu koltuk düzeninde Mercedes-Benz’in Türkiye’de yaptığı ilk toplu teslimat olma özelliğini taşıyor.

29 Eylül günü Hilton İstanbul Bosphorus’ta gerçekleştirilen törende araçlar, Mercedes Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak, Hafif Ticari Araçlar Certified Satış Müdürü Faruk Özer, Koluman İstanbul Ticari Araçlar Satış ve Pazarlama Direktörü Ali Saltık ile Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Ezgi Güçtekin tarafından Travelium Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Babur Arslan’a teslim edildi.

Mercedes Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz: “Mayıs 2019’da satış sunduğumuz yeni Sprinter modelimiz ile bir kez daha Türkiye’nin yolcu taşımacılığında standartları belirliyoruz. Segmentimizde lider olarak tamamladığımız 2019’un ardından 2020 yılında da bu başarımızı sürdürmek amacıyla müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını belirliyor ve onlara özel çözümler sunuyoruz. Bugün Travelium Turizm’e teslim ettiğimiz 10+1 oturma düzenine sahip Mercedes-Benz Sprinter modelimiz bu anlamda çok doğru bir örnek teşkil ediyor. Hem şehir içi hem de şehirler arası yolculuklarda markamızın kalitesini, üstün güvenlik donanımları ve konfor ile buluşturuyoruz. Uzun yıllardır iş birliği yaptığımız Travelium Turizm’in bir kez daha Mercedes-Benz’i tercih etmesinden dolayı başta Yönetim Kurulu Başkanı Babur Arslan’a teşekkür ediyorum. Araçlarını kazançlı ve hayırlı günlerde kullanmalarını dilerken, bu satışta emeği geçen tüm Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar ekibimize ve Koluman Otomotiv’den çalışma arkadaşlarımıza da destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum.”

Travelium Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Babur Arslan: “1989 yılından günümüze butik yolcu taşımacılığının lider firması olarak filomuzda her zaman en iyi araçlara yer verdik. Yıllardır çalıştığımız Mercedes-Benz markası ile bir kez daha önemli bir birlikteliği başlatıyoruz. 10+1 koltuk düzenli yeni Sprinter modelleri, hem şehir içinde hem de şehirler arası yolcu taşımacılığında önemli bir ihtiyacımızı karşılayan özelliklere sahip. Sosyal mesafenin öneminin artması ile geniş iç mekân sunan yeni Sprinter’ın ferah oturma düzenli bu versiyonuyla hem yerli hem de yabancı müşterilerimiz, gönül rahatlığıyla seyahatlerini gerçekleştirecekler. Mercedes-Benz Sprinter 10+1’in Türkiye’deki ilk toplu alımını yapan şirket olarak anılmaktan dolayı gururluyuz. Bu kararımızda Sprinter’ın konforu, güvenlik özellikleri ve yolcularımızın talepleri etkili olurken, düşük işletim maliyetleri sayesinde de kararımızı bir kez daha Mercedes-Benz’ten yana kullandık. Bu kararımızda bizi destekleyen ve yardımcı olan Koluman Otomotiv yöneticilerine, Mercedes-Benz yetkililerine teşekkür ediyorum.”

Mercedes-Benz Sprinter

Türkiye’de satışa sunulduğu 1996 yılından günümüze, hafif ticari araçlar sınıfında dikkat çeken Mercedes-Benz Sprinter; Mayıs 2019 itibarıyla yenilenerek “Sprinter Sana Yakışır” sloganı ile satışa sunuldu. Minibüs, Panelvan ve Kamyonet olmak üzere 3 ana seçenekte 1.700’ü aşkın farklı seçeneği sunulan yeni Sprinter, müşterilerin talep ve beklentilerini karşılamak üzere tasarlandı. Aracın temelini, maksimum seviyede modüler bir yapı konsepti oluşturuyor. Bu modüler yapı konsepti ile şehir içi ve şehir dışı yolcu taşımacılığı yapan, okul ve personel servisi hizmeti veren, nakliye ve kurye hizmetleri gerçekleştiren firmalar için yeni çözüm önerileri sunuluyor.

Yeni nesil Sprinter Minibüs’te 13+1’den 22+1 kişiye kadar seçenekler

Türkiye’deki 20 yılı aşkın Sprinter deneyiminin ardından Yeni Sprinter Minibüs; ister personel, ister okul aracı olarak, 13+1’den 22+1 kişiye kadar sunmuş olduğu sınıfının en geniş ürün yelpazesi ve standart olarak sunduğu ayarlanabilir 3 noktalı emniyet kemerli yenilenen koltukları ile her koşulda güvenli bir ortam yaratıyor. Yeni Sprinter’da hem ön hem de yolcu bölümü için ayrı klima sistemi, yeni iç yan kaplamalar, arka hoparlörler, her koltuk sırası için USB girişleri ve telefon koyma yerleri ile de konforlu yolculuk deneyimi artıyor.

Yeni Sprinter’ın 5 ton azami yüklü ağırlığa sahip araçlarda kalın teker seçeneği yer alıyor. Bu özellik sayesinde araçlar yüksek yolcu ve taşıma kapasitelerinde bile daha düşük bir yakıt tüketimi sağlıyor.

Yeni Sprinter Minibüs, sahip olduğu elektrik destekli deri direksiyon simidi, süspansiyonlu sürücü koltuğu ve hız sabitleyici seçeneği ile sürüş konforunu artırırken; USB ve Bluetooth arayüzlü, yüksek çözünürlüklü, geniş dokunmatik ekranlı, akıllı telefon entegrasyonlu Mercedes-Benz multimedya sistemi ile de sürüş keyfine eğlence katıyor. Yeni Sprinter Minibüs modellerinde standart olarak sunulan multifonksiyonel direksiyon sayesinde, hem 5 inç ekrana sahip renkli gösterge panelindeki, hem de 10 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik multimedya sistemindeki fonksiyonlara erişim sağlanıyor.

Teknolojik özellikleriyle segmentinde konforlu bir deneyim

Yeni Mercedes-Benz Sprinter’da arkadan itiş ya da önden çekiş seçenekleri sunuluyor. Önden çekişli araçlar, arkadan itişli araçlarla karşılaştırıldığında aracın yük taşıma kapasitesi 50 kg artıyor. Ayrıca önden çekişli araçların 80 mm daha alçak olan yükleme eşiği de ticari kullanımda yüklemeyi önemli oranda kolaylaştırıyor ve kullanım konforunu artırıyor.

Önden çekişli Sprinter modellerinde sunulan 9 kademeli tork konvertörlü otomatik şanzıman, ticari araç pazarında önemli bir yenilik olarak dikkat çekerken, kendini kanıtlamış 6 ileri manuel şanzıman da Yeni Sprinter’ın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Otomatik şanzımanın vites oranları yakıt ekonomisi ile atak sürüş özellikleri arasında mümkün olan en iyi dengeyi sağlıyor. Yeni şanzımanın beraberinde getirdiği bir diğer önemli avantaj ise daha düşük ses seviyesine bağlı olarak artan yol konforu. Geliştirilmiş 6 ileri manuel şanzıman ise vites kolunda rahatsız edici titreşimlerin önüne geçen yapısıyla kullanım konforunu destekliyor.

Yeni nesil Sprinter’da ergonomik tasarımlı konforlu koltuklar, anahtarsız çalıştırma ve optimize edilen iklimlendirme sistemi, öne çıkan yenilikler arasında yer alıyor. Ayrıca, kullanım amacına göre şekillendirilebilen saklama alanları da kullanıcıların kabin içinde düzeni sağlamasını kolaylaştırıyor.

Yeni nesil Sprinter ile güvenlik donanımlarında yüksek standart

Tüm jenerasyonlarında güvenlik alanındaki standartları belirleyen yeni Mercedes-Benz Sprinter, alanında çıtayı yeniden belirliyor. Mesafe takip sistemi DISTRONIC, “Aktif Fren Asistanı”, “Aktif Şerit Takip Asistanı” ve yorgunluk uyarısı “ATTENTION ASSIST” gibi elektronik asistanlar sürüş güvenliğinde sürücüye destek oluyor. Bu donanımlara ek olarak, kendi kendini temizleyebilen ve görüntüyü iç dikiz aynasına aktaran “Geri Görüş Kamerası”, 360 derece görüş açısına sahip modern park yardımcısı veya silme işlemi esnasında maksimum görüş alanı sunan entegre “Yağmur Tipi Silecek Sistemi”, yeni nesil Sprinter ile birlikte yeni sürüş destek sistemleri olarak sunuluyor.