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Avrupa’nın üretim kaybı 2.3 milyon adet!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Covid-19 salgını nedeniyle ağır darbe alan sektörlerin başında gelen otomotiv endüstrisi, fabrikaların kapalı kaldığı dönemde çok ciddi zarara uğradı.

Brüksel merkezli kuruluş ACEA’nın verilerine göre, salgın nedeniyle 29 gün boyunca üretimi durduran fabrikalar, bu dönemde 2.3 milyon adetlik bir otomobil üretimini kaybetmiş durumda.

Bu veriler ışığında Avrupa’nın en büyül üreticilerinin gerçekte uğradığı zararın gerçek boyutlarının ise ikinci çeyrekte netleşmesi bekleniyor.

Üretim ve satış kaybından etkilenen ülkelerin başında ise otomobil endüstrisinde öne çıkan Almanya geliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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