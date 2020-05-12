Avrupa’nın üretim kaybı 2.3 milyon adet!

CARMEDYA.COM – Covid-19 salgını nedeniyle ağır darbe alan sektörlerin başında gelen otomotiv endüstrisi, fabrikaların kapalı kaldığı dönemde çok ciddi zarara uğradı.

Brüksel merkezli kuruluş ACEA’nın verilerine göre, salgın nedeniyle 29 gün boyunca üretimi durduran fabrikalar, bu dönemde 2.3 milyon adetlik bir otomobil üretimini kaybetmiş durumda.

Bu veriler ışığında Avrupa’nın en büyül üreticilerinin gerçekte uğradığı zararın gerçek boyutlarının ise ikinci çeyrekte netleşmesi bekleniyor.

Üretim ve satış kaybından etkilenen ülkelerin başında ise otomobil endüstrisinde öne çıkan Almanya geliyor.