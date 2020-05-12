Castrol Türkiye ile Ahbap Derneği işbirliği

CARMEDYA.COM – Castrol Türkiye, Ahbap Derneği ile birlikte araç servis ve bakım sektöründeki çalışanların temel market ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor.

Marka bu kapsamda, COVID-19 salgınının olumsuz yansımalarını yaşayan ve ihtiyaç sahibi 2 bin 500 araç servis ve bakım noktası usta, kalfa ve çırağına destek oluyor.

Ahbap Derneği tarafından alınacak başvurular Castrol Türkiye ve Ahbap Derneği iş birliği ile değerlendirilecek. Ardından Ahbap Derneği, ihtiyaç sahiplerine alışveriş kodu gönderecek. Bu alışveriş kodları seçili market zincirinden alışveriş yapılmasında kullanılacak. Yardımların, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerinde ulaştırılması hedefleniyor.

“Zorlukları beraber aşacağız”

İyi günde olduğu gibi, bu zorlu günlerde de araç servis ve bakım sektörünün yanında olduklarını belirten Castrol Türkiye Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül, “ Castrol olarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin, distribütörlerimizin, araç bakım ve hizmet sektöründe çalışanların sağlık ve emniyetini önemsiyoruz. Toplumların yanında olmaya devam edeceğiz ve global salgın nedeniyle yaşanan zorlukları aşmalarına yardımcı olabilmek adına küçük bir katkı yapmayı umuyoruz. Sektörümüzü korumaya kenetlenerek bu dönemi geride bırakacağız” dedi.

Araç bakım ve hizmet sektöründe çalışanlar, ihtiyaç halinde olduklarını gösteren belgelerle, Ahbap Derneği’nin https://ahbap.org/yardim adresinden başvuru yapabilirler.