Yeni BMW M3 Sedan ve M4 Coupe start çizgisinde!

CARMEDYA.COM – BMW M GmbH, markanın ikonik spor otomobillerinin testlerinde son aşamaya geldi.

Yarış pisti koşullarında gerçekleştirilen sürüş dinamiği testlerinin ardından Yeni BMW M3 Sedan ve Yeni BMW M4 Coupe seri üretime artık çok yakın.

Otomobillerde, güncelleme öncesindeki modellere göre performans açısından önemli bir artış kaydediliyor. Yeni altı silindirli motorlar ve geliştirilen M süspansiyon ile her iki otomobil de adrenalin sevenleri hedefliyor.

Tahrik, tekerlek süspansiyonu, yaylar, amortisörler ve frenleme teknolojilerinde de önemli iyileştirmeler yapıldığı belirtilen modeller, Güney Fransa’nın Miramas kentindeki BMW Group test merkezlerinde ve bir dizi farklı yarış pistinde ve halka açık yollarda kapsamlı testlerden geçti.

Marka geleneği olarak, tüm testlerin son aşaması Nürburgring Nordschleife’da gerçekleşti. Bu pist tahrik ve süspansiyon teknolojisini inceleyebilmek için mükemmel bir zemin oluşturuyor.

Eylül ayında dünya tanıtımı yapılması hedeflenen BMW M3 Sedan ve BMW M4 Coupe, iki performans seviyesinde sunulacak. 6 kademeli düz vites ile 480 HP’lik motorun kombinasyonu dışında, 510 HP gücünde motorla kombine edilen 8 ileri kademeli M Steptronic şanzımanlı versiyon arasında tercih yapılabilecek.

Önceki modellerle karşılaştırıldığında, yeni yüksek performanslı spor otomobillerde kullanılan altı silindirli motorlar, 49 HP ve 60 HP (510 HP’lik versiyon) güç artışı ve 650 Nm’ye kadar maksimum tork sağlıyor. Modeller M TwinPower Turbo teknolojisiyle de yüksek performansı garantiliyor.