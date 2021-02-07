Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıla iyi başladı

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distibütörleri Derneği (ODD), ocak ayı rakamlarını paylaştı.

ODD verilerine göre 2021 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı %60,3 oranında arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre %60,3 artarak 43.728 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %60,6 oranında artarak 35.358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %59,2 artarak 8.370 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlarına göre %35,8 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre %50,9 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre %4,6 azaldı.

Otomobil pazarı segmentlere göre

• Pazarın %88,1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

• C segmenti otomobiller 21.112 adetle %59,7 pay,

• B segmenti otomobiller 9.513 adetle %26,9 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre

• Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%40,8 pay, 14.435 adet) oldu.

• Sedan otomobilleri, %34,7 pay ve 12.274 adet satış ile SUV,

• %22,8 pay ve 8.044 adet satış ile H/B otomobiller takip etti

Otomobil pazarı motor tipine göre

• Benzinli otomobil satışları 20.410 adetle %57,7 pay,

• Dizel otomobil satışları 9.724 adetle %27,5 pay,

• Hibrit otomobil satışları 3.292 adetle %9,3 pay,

• Otogazlı otomobil satışları 1.849 adetle %5,2 pay aldı.

• 83 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre

• 1600cc altındaki otomobil satışları %49,7 artarak %88,7 pay,

• 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %117,5 artarak %1,4 pay,

• 2000cc üstü otomobil satışları %485 artarak %0,3 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre

• 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 12.566 adetle %35,5 pay,

• 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 12.723 adetle %36,0 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 28.294 adetle %80 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 7.064 adetle %20 pay aldı.

Hafif Ticari Araç Pazarı (Ocak 2021) Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre

• Van gövde tipi %74,8 pay ve 6.258 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;

• Kamyonet gövde tipi %12,8 pay ve 1.074 adetle 2. sırada yer aldı.