Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıla iyi başladı

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distibütörleri Derneği (ODD), ocak ayı rakamlarını paylaştı.
ODD verilerine göre 2021 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı %60,3 oranında arttı.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre %60,3 artarak 43.728 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %60,6 oranında artarak 35.358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %59,2 artarak 8.370 adede ulaştı.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlarına göre %35,8 arttı.
Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre %50,9 artış gösterdi.
Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre %4,6 azaldı.
Otomobil pazarı segmentlere göre
• Pazarın %88,1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.
• C segmenti otomobiller 21.112 adetle %59,7 pay,
• B segmenti otomobiller 9.513 adetle %26,9 pay aldı.
Otomobil pazarı gövde tiplerine göre
• Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%40,8 pay, 14.435 adet) oldu.
• Sedan otomobilleri, %34,7 pay ve 12.274 adet satış ile SUV,
• %22,8 pay ve 8.044 adet satış ile H/B otomobiller takip etti
Otomobil pazarı motor tipine göre
• Benzinli otomobil satışları 20.410 adetle %57,7 pay,
• Dizel otomobil satışları 9.724 adetle %27,5 pay,
• Hibrit otomobil satışları 3.292 adetle %9,3 pay,
• Otogazlı otomobil satışları 1.849 adetle %5,2 pay aldı.
• 83 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.
Otomobil pazarı motor hacmine göre
• 1600cc altındaki otomobil satışları %49,7 artarak %88,7 pay,
• 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %117,5 artarak %1,4 pay,
• 2000cc üstü otomobil satışları %485 artarak %0,3 pay aldı.
Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre
• 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 12.566 adetle %35,5 pay,
• 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 12.723 adetle %36,0 pay aldı.
Otomatik şanzımanlı otomobiller; 28.294 adetle %80 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 7.064 adetle %20 pay aldı.
Hafif Ticari Araç Pazarı (Ocak 2021) Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre
• Van gövde tipi %74,8 pay ve 6.258 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;
• Kamyonet gövde tipi %12,8 pay ve 1.074 adetle 2. sırada yer aldı.