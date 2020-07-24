Lamborghini’den yeni motor yat: Tecnomar For Lamborghini 63

CARMEDYA.COM – Automobili Lamborghini ve İtalyan Sea Grup, Lamborghini’nin 1963 yılında kuruluşu anısına Tecnomar For Lamborghini 63 isimli motor yatın tanıtımını gerçekleştirdi.

İtalyan Sea Grup tarafından geliştirilen bu motor yat projesinde, Lamborghini’nin Sián FKP 37 modelinden ilham alınan özel renkler ve malzemeler kullanılmış. Projede her iki markanın DNA özellikleri yeniden yorumlanmış ve ortak bir noktada buluşmuş.

Lamborghini süper spor otomobillerin performansından esinlenen yat, yenilikçi teknolojiler, hız ve hafif gövde ağırlığı özellikleriyle öne çıkıyor.

İki adet MAN V12-2000 HP motorla donatılan motor yat saatte 60 knot (111 km/s) hıza ulaşıyor ve şimdiden Tecnomar filosunun en hızlı üyesi olma özelliğini taşıyor. Lamborghini süper spor otomobillerine özgü karbon fiber malzeme sayesinde uzuluğu 19 metre olan yat, 24 ton ağırlığa sahip.

Süper spor otomobillerden esinlenilen dış tasarım, deniz üzerinde dinamik bir görünüm oluşturuyor. Gövde ve üstyapı, hidrodinamik bilimlerinde uzmanlaşmış deniz mühendisleri tarafından geliştirilen yüksek performanslı bir kabuktan oluşturulmuş.

Lamborghini’nin ikonik çizgileri, altıgen şekilleri, Y motifi ve malzemeleri, tamamen özelleştirilebilir renkler ve malzemelerle birlikte tasarıma dahil edilmiş. Müşteriler geniş dış renkler ve renk seçenekleri arasından seçim yapabilirken, iç mekan geniş bir malzeme kombinasyonu arasından seçim yapılabilen iki versiyonda sunuluyor.

Motor yatın gösterge paneli, araç kokpitini denizcilik tarzında yorumluyor ve tüm navigasyon ve kontrol sistemlerini tamamen entegre ediyor. Lamborghini süper spor otomobillerde olduğu gibi, spor koltuklar ve dümende karbon fiber malzeme kullanılmış. Her motor için ayrı anahtarsız çalıştırma ve durdurma düğmesi bulunan motor yatların ilki 2021 yılında denize açılacak.