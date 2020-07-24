Elektrikli Mazda MX-30 gün sayıyor

CARMEDYA.COM – Mazda’nın ilk olarak 2019 Tokyo Otomobil Fuarı’nda ekim ayında tanıttığı MX-30 modelinin detayları netleşiyor.

Japon üreticinin ilk tamamen elektrikli modeli olma özelliğine sahip MX-30, aynı zamanda Mazda2, Mazda3 ve Mazda CX-30 modellerinde de yer alacak Mazda M Hibrit adı verilen mild hibrit sistemine de sahip olacak.

Avrupa pazarlarında 2021 yılı başından itibaren satışa sunulması hedeflenen model, elektrikli versiyonuyla, 35,5 kWh lityum iyon pil tamamen doluyken yaklaşık 200 km. menzil sunuyor. Edindiğimiz duyumlara göre; Elektrikli Mazda MX-30 modelinin Türkiye’de satışa sunulması ise herhangi bir aksilik olmazsa 2021 yılı sonu veya 2022 yılı başını bulabilecek.

Otomobilde kullanılan bataryanın küçük tutulması araç ağırlığına da önemli ölçüde katkı sağlıyor. Günümüzde kullanılan pillerin menzil kaygısıyla boyutlarının büyük ve ağırlıklarının fazla olması bir sorun olarak karşımıza çıkarken, Mazda mühendisleri MX-30’da ağırlık ve performans dengesini en iyi şekilde tutturabilmek için pil boyutunu da uzun çalışmalar sonucunda belirlemişler. Bu sayede marka mühendislerine göre menzilden ödün verilmiş olsa da küçük batarya üretim, ağırlık ve pil ömrü kriterlerine göre olabilecek en iyi durumda.

Aracın elektrik motoru 145 HP güç üretirken, 271 Nm tork değeri sunuyor. Önden çekişli aracın 0-100 km/s hızlanması ise 9.7 saniye…

Yüksek voltaj bileşenlerini koruyan bir kontrol sistemi, herhangi bir düzensizlik tespit ettiğinde güç akışını anında kapatıyor ve koruyucu bir yapı, bir çarpışma durumunda pili çarpma etkisinden koruyor. Bu önlemler, yüksek voltaj bileşenlerine kazara hasar verilmesi durumunda elektrik çarpmasını önlüyor.

Standart iç donanımda 8 yönlü elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu, renkli 7 inç TFT kadran ekranı, deri kaplı direksiyon simidi ve krom kaplama aksanları bulunuyor.

MX-30 First Edition, Mazda Connect, navigasyon, Apple CarPlay ve Android Auto ile birlikte gelirken, teknoloji paketinde Mazda Radar Cruise kontrolü ve bir sürücü diz hava yastığı da bulunuyor.

Mazda MX-30 First Edition sipariş eden müşteriler, aynı zamanda ücretsiz bir duvar tipi şarj cihazı almaya hak kazanacak. Bununla birlikte DC soketi 50Kw’a kadar hızlı şarj sağlıyor. Bu şarj modunda, 30 ila 40 dakikalık bir sürede pil yüzde 80’e kadar şarjı edilebiliyor.