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Bentley Bentayga makyajlandı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM -Bentley modellerinin bir süredir geçirdiği kapsamlı makyaj operasyonuna Bentayga da dahil oldu.

Markayı SUV segmentinde temsil eden Bentayga, makyaj sonrasında Continental GT ve Flying Spur’da gördüğümüz yeni ön yüze kavuşurken, daha geniş ve daha dik bir ön ızgara tercih edilmiş. Yuvarlak formlu ve 30 mm. daha yüksek konumlanan far bloğu, arkada led stoplar, yenilenen egzoz çıkışları ve bagaj ve tampona küçük dokunuşlarla daha güçlü bir görünüme bürünmüş. 

Bentayga’nın kokpitinde yeni direksiyon simidi ve ön paneldeki değişim dikkat çekiyor. Modelde 10.9 inçlik multimedya ekranı yer alırken, koltuk tasarımı ve havalandırma ızgaraları da yenilenmiş. Bentayga’nın arka bölümünde diz mesafesi 30 mm. arttırılmış. Model 5 ve 7 koltuklu versiyonlara sahip. 

Kablosuz bağlantı sağlayan Apple CarPlay ve Android Auto standart olarak sunulurken, V8 motor aynı şekilde korunmuş. Çift turbo beslemeli 4.0 litrelik V8 motor, 550 HP güç ve 770 Nm tork değerleriyle öne çıkıyor. 8 kademeli otomatik şanzıman kullanılan modeld 290 km/s hıza çıkabiliyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 4.5 saniyede gerçekleştiriyor. Bentley Bentayga’nın 100 kilometrede ortalama yakıt tüketimi ise WLTP normlarına göre 13.3 litre.

Bentayga V8, yakın zamanda hibrit ve performans odaklı daha güçlü versiyonlarıyla da satışa sunulacak. 

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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