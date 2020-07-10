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Otokar’a TSE Covid19 Güvenli Üretim Belgesi

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Türkiye’nin otomotiv ve savunma sanayi şirketi Otokar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen “Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi” için tüm denetimlerini başarı ile tamamladı.

Covid-19 pandemisinin ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden itibaren hayata geçirdiği önlemler, çalışanları için her alanda aldığı üst düzey hijyen tedbirleri ve tüm paydaşlarının sağlığını gözeten uygulamalarıyla Otokar, hem otomotiv hem de savunma sanayi alanlarında TSE’den Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yönergeleri doğrultusunda önlemler alan, iş yeri hekimlerinin yönetiminde Koronavirüs Danışma Merkezi kuran Otokar; üretim alanları, ofisleri, personel soyunma odaları ile yemekhanesinin uygunluğu, dış hizmet tedarikçilerinin kontrolleri gibi farklı alanlarda TSE denetiminden geçti.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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