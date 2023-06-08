Volvo elektrikli SUV modeli EX30’u Milano’da tanıttı

CARMEDYA.COM – Volvo Cars’ın ürettiği premium ilk B-SUV modeli olan EX30, İtalya’nın Milano kentinde dünyaya tanıtıldı.

Şu anda sadece belirli pazarlarda* sipariş edilebilen EX30 ile birlikte markanın tam elektrikli model sayısı dörde çıktı. Otomotiv pazarında tam elektrikli modellere duyulan talep sürekli artarken, Volvo Cars’ın EX30 ile hızlı büyüyen bu segmentte sürekli artan talebi karşılaması bekleniyor.

Volvo Cars CEO’su Jim Rowan, “Şimdiye kadar ürettiğimiz en küçük SUV’umuz olan tam elektrikli EX30, müşterilerimiz ve şirketimiz için çok büyük önem taşıyor. EX30’un küçük ama güçlü olduğunu söylemeyi seviyoruz, çünkü o bir Volvo’dan bekleyeceğiniz her şeyi daha küçük bir pakette sunuyor. O, her Volvo gibi çok güvenli, insanları ve ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış olağanüstü bir ürün” dedi.

EX30, Volvo Cars’ın tüm tasarım değerlerini bünyesinde barındırıyor. Uzun aks mesafesi, büyük tekerlekler ve eşit çıkıntılar, dış görünüme denge ve zarafet getiriyor. Kendine güvenen bir yüzü, kapalı kalkanı ve Thor’s Hammer (Thor’un Çekici) farları ile tam elektrikli bir model olduğunu belirgin bir şekilde gösteriyor. Stil sahibi ‘Cloud Mavi’ renginden, İsveç’in batı kıyısındaki kayaların üzerinde büyüyen likenlerden ilham alan, parlak ve etkileyici Moss Sarısı’na kadar beş canlı dış renk, ona karakter ve kişilik kazandırıyor.

İhtiyaçlara uygun pil teknolojisi

EX30, üç ayrı motor seçeneği ve iki farklı pil tipi sunuyor. Böylelikle kullanıcı ihtiyacına göre en uygun pil teknolojisini seçme özgürlüğü sağlıyor. Zamanının çoğunu şehirde geçirenler veya kısa mesafelerde seyahat edenler için LFP pil kullanan tek motorlu seçenek kullanım kolaylığı sağlıyor. Lityum demir fosfat kimyası kullanılan LFP standart menzilli pilin üretimi daha az kaynak gerektiriyor ve bu yüzden maliyeti de daha uygun oluyor. Model maksimum menzile ihtiyaç duymayanlar için uygun bir seçenek olabilir.

Menzili en üst seviyeye çıkarmayı tercih edenler için ise, EX30’da NMC genişletilmiş menzilli pile sahip Tek Motorlu Genişletilmiş Menzil varyant sunuluyor. NMC pil teknolojisi lityum, nikel, manganez ve kobalt içeriyor ve LFP varyantından daha verimli bir enerji üretiyor. Bu tek motorlu, genişletilmiş menzil seçeneği size iki şarj arasında 480 km’ye kadar menzil sağlayabiliyor.

Performans odaklı kullanıcılar için ise, NMC pilin ek bir ikinci e-motorla eşleştirildiği Twin Motor Performans modeli sunuluyor. EX30’un bu dört teker çekişli versiyonu 315kW (428hp) güç sağlarken, 0’dan 100 km/s’ye 3,6 saniyede çıkıyor. EX30’un bu versiyonu, Volvo Cars’ın şimdiye kadar ürettiği en yüksek ivmelenmeye sahip modeli.

Genişletilmiş menzilli Twin Motor varyantı 153kW’a kadar şarj kapasitesine sahipken, standart menzilli model 134kW kapasiteye sahip. Bu sayede, EX30’un pili 25 dakikadan biraz fazla bir sürede yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar şarj edebiliyor. Otomobilin orta ekranı ve uygulaması aracılığıyla amperi, maksimum şarj seviyesi ve şarj başlangıç zamanı ayarlanabiliyor.

EX30’un şasisi, mümkün olan en iyi sürüş deneyimini sağlamak için, otomobilin kompakt boyutlarından en iyi şekilde yararlanılacak şekilde ayarlanmış. Ağırlık merkezinin aşağıda yer alması ve nispeten düşük ve eşit dağılmış ağırlık, şehirde ve şehir dışında sürüş kolaylığı ve çeviklik sağlıyor.

Karbon ayak izi küçük ama güvenlik etkisi büyük

EX30 bugüne kadarki tüm Volvo otomobiller arasında en düşük karbon ayak izine sahip olacak şekilde tasarlandı ve Volvo Cars’ın sürdürülebilirlik hedefleri için önemli bir adımı temsil ediyor. Volvo Cars, EX30’un tüm üretim ve yaşam döngüsü boyunca emisyonlarla mücadele ederek ve otomobilin hem içerisinde hem dışarısında kullanılan malzemeleri dikkatlice seçerek, 200.000 km’nin üzerinde bir sürüşten elde edilen toplam karbon ayak izini 30 tonun* altına indirmeyi başardı.

Bir Volvo’dan beklenecek kadar güvenli olacak şekilde tasarlanan EX30 ile, özellikle yoğun kentlerde trafikte “Güvenli Alan Teknolojisi”nin sunduğu özellikler sayesinde hem sürücülerin hem de yayaların korunması amaçlanıyor. Volvo EX30’da yer alan yeni güvenlik sistemi, bir bisikletli veya yaya yanından geçtiği esnada, sürücüyü ya da yolcuları kapıyı açmak üzereyken görsel veya işitsel olarak uyarıyor. ‘Kapı Çarpması’ olarak bilinen bu kazaları önlemeye yardımcı olan “Kapı Açılma” uyarısı güvenlik özelliği, EX30’larda standart olarak yer alıyor.

Volvo Cars’ın koruyucu güvenlik teknolojisi, yüksek güvenlik standartlarının yeni küçük SUV’da nasıl uygulandığını çok daha iyi gösteriyor. Volvo Cars’ın tüm otomobillerinde çeşitli gerçek dünya senaryolarına karşı hazır olmak için tasarlanmış, iddialı güvenlik gereksinimlerini karşılayan birinci sınıf yapısal tasarımlar ve son teknoloji ürünü koruma teknolojileri yer alıyor.

Volvo EX30, sunduğu en son teknolojiler ve İskandinav tasarımıyla hayatı daha güvenli, daha konforlu ve daha eğlenceli hale getirmeyi hedefliyor. Her biri kendine özel dört farklı iç mekan teması sunuyor. Ayrıca iç kabinde bir çok akıllı depolama ve saklama seçenekleri bulunuyor.

Volvo Cars’ın yeni nesil Park Pilot Assist özelliğine sahip ilk otomobili olan EX30 ile paralel, kavisli, dikey ve diagonal kılçık şekli de dahil olmak üzere her türlü park yerine ve dar alana kolayca park etme kolaylığı sunuyor.

Yeni nesil Park Pilot Assist özelliği, çevredeki mevcut park yerlerini belirliyor. Yeni 3D kullanıcı arayüzü üzerinden komut verildiğinde, uygulama, gaz ve frenin yanı sıra direksiyonu da kullanarak park işlemini başlatıyor. Sürücü park etme sürecini denetlerken, ekran çevredeki otomobiller, duvarlar ve direkler gibi nesnelere olan mesafeyi gösteriyor.

Her Volvo otomobilde olduğu gibi, EX30’da da mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunmak üzere Google, Apple ve Qualcomm gibi Volvo’nun teknoloji ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışıldı. Mümkün olan en iyi bilgi-eğlence platformunu sunmak için Volvo Cars’ın ortak olduğu HaleyTek yazılım ortak girişimi aracılığıyla ECARX ile iş birliği yapıldı.

12,3 inç tablet stili bilgi-eğlence ekranı, sürücü bilgilerini ve sık kullanılan uygulamaları aynı ekranda bir bakışta görüntülemeyi sağlayacak şekilde tasarlandı. EX30’da daha sade, daha özelleştirilebilir sürücü kontrolleri ve ekranları, karmaşayı azaltarak daha sezgisel bir sürüş deneyimi sunuyor.

Volvo EX30, hem sürücüler için kullanışlı hem de otomobili başkalarıyla paylaşmayı kolaylaştıran bir dijital anahtar ile birlikte geliyor. Gelişmiş UWB ve CCC endüstri standartları üzerine inşa edilen teknoloji, birçok telefon markası ve modeli ile uyum sağlıyor.

Sakinlik duygusu

Volvo EX30’da beş farklı ortam aydınlatma teması seçeneği yer alıyor. Bu temaların her biri farklı bir İskandinav manzarasından ilham alıyor ve ince bir şekilde renk değiştirerek iç mekana bir sakinlik duygusu katıyor.

Bir İskandinav ormanının yaprakları arasından düşen sıcak güneş ışığını, İsveç’in batı kıyısında bir gün batımını, dünyaca ünlü kuzey ışıklarını, yaz ortasında altın gökyüzünü veya bir şehir gün batımının parlak havası tercih edilebilir. EX30’daki seçilen bu renklerle birlikte her aydınlatma teması ayrıca bir ortam ses düzeniyle de eşleşebiliyor.

Cross Country versiyonu da yakında gelecek

Gelecek yıldan itibaren, EX30’un yanı sıra ayrıca bir Cross Country versiyonu da satışa sunulacak. Küçük elektrikli SUV’un bu özel versiyonu için siparişlerin ve üretimin 2024’te başlaması bekleniyor.

Volvo EX30 Cross Country, biraz daha fazla macera isteyenler için, Volvo Cars’ın ünlü model serisi Cross Country mirasının üzerinde geliştirilecek. EX30 Cross Country, daha fazla yerden yükseklik, 19 inç siyah jantlar, 18 inç jantlar ve özel lastikler gibi kullanıcıların tercihlerine göre bir dizi seçenekle birlikte sunulacak.

Volvo EX30 Cross Country, ön, arka ve yan taraftaki koruma plakaları, ön tampon ve bagaj kapağındaki özel siyah paneller, şık Cross Country logosu ve küçük, kaportaya monteli İsveç bayrağı ile ön plana çıkacak.