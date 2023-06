Alfa Romeo modelleri piste çıktı

CARMEDYA.COM – Alfa Romeo’nun ürün gamındaki tüm modeller, Intercity İstanbul Park’ta düzenlenen özel bir organizasyonla müşteriler ve basın mensupları tarafından test edildi.

Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü’nün ev sahipliğinde düzenlenen ve Alfa Romeo Global Pazarlama & İletişim Başkanı Eligio Catarinella’nın da katıldığı Alfa Romeo Sürüş Günleri’nde katılımcılar yenilenen Giulia ve Stelvio modellerini ve Tonale’nin dört tekerlekten çekişli, şarj edilebilir Hibrit (Plug-in Hybrid Q4) yüksek hız limitlerinde ve performanslı olarak özel parkurlarda kullanma fırsatı buldu.

Etkinlikte ayrıca, Alfa Romeo F1 Team Stake pilotları, Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu’nun 2023 Formula 1 sezonunda mücadele etmekte oldukları araç C43 ve 1923 yılından bu yana marka ile bütüneşen, ikonik Quadrifoglio (Dört Yapraklı Yonca) logosunun 100’üncü yaşını temsilen sadece 100 adet üretilecek özel seri Stelvio, Quadrifoglio 100° Anniversario sergilendi.

Pist deneyimi öncesinde markayı değerlendiren Alfa Romeo Global Pazarlama ve İletişim Başkanı Eligio Catarinella, Türkiye’nin Alfa Romeo için Avrupa Bölgesi dışındaki en büyük ikinci Pazar olduğunun altını çizdi ve “Türkiye 2022 yılında Alfa Romeo’nun Dünya’da yüzde 300 ile en hızlı büyüyen pazarı oldu. Ayrıca Türkiye, Alfa Romeo dünyasında satıştan memnuniyette en yüksek müşteri memnuniyetine ulaştı” dedi.

Alfa Romeo markasında, benzersiz sportif sürüş özelliklerini en iyi hizmet kalitesi ve en iyi müşteri deneyimiyle birleştiğini söyleyen Eligio Catarinella, “Markamız karbon nötr olma yolunda otomobil endüstrisinin en hızlı markası olmayı hedefliyor. 2025’te Alfa Romeo’nun ilk tamamen elektrikli modeli tanıtılacak ve Türkiye pazarında da satışa sunulacak. 2027 yılından itibaren ise Alfa Romeo ürün gamının tamamı elektrikli olacak ve 0 emisyon hedefimize ulaşacağız.” dedi.

Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü ise; 1910’dan beri İtalyan Sportifliğini temsil eden markanın sportif geçmişine vurgu yaptı. Süslü “1910’dan beri Alfa Romeo markası İtalyan Sportifliğinin yollardaki ve pistlerdeki öncüsü olarak yer alıyor.

Kuruluşundan bu yana motor sporları Alfa Romeo’nun kalbinde yer alıyor. Alfa Romeo motor sporları dünyasında kazandığı şampiyonluklar, Le Mans 24 ve Mille Miglia’la başarıları ile gerçek bir efsaneye dönüşüyor. Son yıllarda ise Formula 1 Dünya Şampiyonası’na geri dönüşümüzle bu alandaki iddiamızı yeniden pistlere taşıyoruz” dedi ve 1923 yılından bu yana marka ile bütünleşen, ikonik Quadrifoglio (Dört Yapraklı Yonca) logosunun 100’üncü yaşına özel hazırlanan yeni Giulia ve Stelvio’ya da değindi.

Süslü “Alfa Romeo bu seneyi, dünya genelinde 100 adetle sınırlı olarak üretilecek ‘Quadrifoglio 100° Anniversario’ ile (Quadrifoglio 100. Yıl Özel Serisi) kutluyor. Türkiye’ye bir adet Giulia olarak getirdiğimiz özel seriler, Alfa Romeo DNA’sını, yüz yıllık teknik gelişim ve stilin mükemmelliğini yansıtıyor. Sınıfının en iyi yol tutuşu ve güç-ağırlık oranı ile segmentinin zirvesinde olmak için geliştirilen Giulia ve Stelvio Quadrifoglio, benzersiz sürüş deneyimi için 520 HP’ye yükseltilen 2.9 V6 motor ve sadece bu seride kullanılan, mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel ile donatıldı. Özel seri ayrıca yeni adaptif tam LED Matrix farlar ve geleneksel “Cannocchiale” (teleskopik) tasarımıyla öne çıkan dijital gösterge paneli ile altın sarısı 100. Yıl Logoları ve ileri teknolojileri bünyesinde barındırıyor” dedi.

Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü & Alfa Romeo Global Pazarlama ve İletişim Başkanı Eligio Catarinella

2023’ün ilk 5 ayında rekor satış

Pazardaki en yeni ürün gamına sahip markanın Alfa Romeo olduğunu sözlerine ekleyen Süslü “Alfa Romeo’nun ürün planı her yıl yeni bir model lansmanı üzerine kurulu. 2022’den 2027’e her yıl bir lansmanımız olacak. 2022’de Tonale’yi tanıtmıştık. Bu yıl yenilenen Giulia ve Stelvio’u tanıtıyoruz. Gelecek sene yeni B-suv modelimizi, 2025’te ise yeni D-suv modelimizi tanıtacağız. 2026 ve 2027 yıllarında da her yıl tamamen elektrikli yeni bir model tanıtacağız. Bu stratejinin sonuçlarını şimdiden görüyoruz. 2022 yılında Türkiye bir önceki yıla oranla tam 4 kat büyüyerek Alfa Romeo dünyasında en hızlı büyüyen pazar oldu. Her ne kadar Alfa Romeo olarak ana odağımız satış adedi olmasa da pazarın markadaki bu atılımı tanıdığını görmek bizi heyecanlandırıyor. Bu yılın ilk beş ayında da bu trendin devam ettiğini görüyoruz. Şimdiden geçtiğimiz yılın tamamını geride bıraktık. Yıl sonunda bu tempo ile gidersek geçen yıla oranla yine 4 kat büyüteceğimizi öngörüyoruz.” dedi.

C43 Intercity İstanbul Park’taydı

Alfa Romeo F1 Team Stake pilotları, Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu’nun 2023 Formula 1 sezonunda mücadele etmekte oldukları C43, etkinlikte ilgi odağı oldu. Alfa Romeo’nun, selefi C42’nin bir evrimi olarak tanımladığı C43, teknik güncellemelerin yanı sıra yeni aerodinamik profili ve yeniden tasarlanmış görünümüyle selefinden ayrılıyor. Yeni bir vites kutusu, arka süspansiyon ve soğutma düzeni ile özellikle aracın arka bölümünde önemli değişikliklerin gerçekleştirildiği C43, etkinlik boyunca yoğun ilgi gördü.

Yenilenen Giulia ve Stelvio

Giulia ve Stelvio başarılı güç-ağırlık dağılımları, sınıflarında öne çıkan sürüş dinamikleri ve ileri teknolojileri ile Alfa Romeo’nun zamansız tasarım anlayışını yansıtıyor. İlk kez Tonale’de görülen ve ailenin yenü yüzünü temsil eden 3+3 Led Matrix Farlar Giulia ve Stelvio’yadaha çekici ve ayırt edici bir görünüm kazanıyor. Yenilenen Giulia ve Stelvio, konforlu ve kesintisiz bir sürüş deneyimi sağlamak üzere gelişmiş teknolojiyle donatılırken, aynı zamanda Alfa Romeo’ya özgü sürüş keyfini de koruyor. İki modelde de kabin içerisindeki en önemli değişiklik teknolojik unsurlarla birleşengeleneksel “Cannocchiale” (teleskopik) tasarımlı gösterge paneli olarak öne çıkıyor. . Panel, sürüş destek sistem ve teknoloileriyle ilgili tüm araç bilgilerine ve parametrelerine erişim sağlayan, tamamen dijital 8,8 inçlik dokunmatik ekran ve 12,3 inç full TFT ekran içeriyor.

280 HP güç ve 2250 d/d’da maksimum 400 Nm tork üreten tamamen alüminyumdan yapılmış 4 silindirli 2 litrelik benzinli bir motora sahip olan Giulia 240 km/s’lik son hıza ulaşırken, 0-100 km/s hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlıyor. Stelvio ise 230 km/s’lik son hıza ulaşıyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 5.7 saniyede tamamlıyor.

Alfa Romeo Giulia ve Stelvio’nun AWD (Dört Tekerlekten Çekiş) teknolojisine sahip sistemi performans, verimlilik ve güvenlik açısından en yüksek seviyeleri sağlamak üzere tasarlandı. AWD teknolojisi, dört tekerlekten çekişin tüm avantajlarını sağlarken, aynı zamanda yakıt ekonomisi, hızlı tepkime ve arkadan itişli bir aracın sürüş özelliklerini de sunuyor. Alfa Link süspansiyon ise Alfa Romeo kullanmayı unutulmaz bir deneyime dönüştüren özel süspansiyon mimarisi sunuyor. Önde kullanılan yarı sanal direksiyon eksenine sahip çift salıncaklı süspansiyon, yüksek filtreleme efekti ve üstün yol tutuş için hızlı ve hassas yönlendirilme özellikleri sağlıyor. Arkada ise üstün konforla birlikte gelişmiş yol tutuş özellikleri sağlayan dört buçuk kollu – Alfa Romeo patentli – çoklu bağlantılı bir çözüm kullanılıyor. Direksiyon sistemi üstün sürüş dinamiklerine katkı salarken 8 vitesli ZF otomatik şanzımanı direksiyondan kontrol etme imkânı sunan alüminyum vites kulakçıkları sportif karakteri destekliyor. İki modelde de Alfa D.N.A ile farklı sürüş modları seçilebiliyor. Yenilenen Giulia ve Stelvio, ayrıca sürüş keyfi ve destek sistemleri arasındaki mükemmel denge için Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile donatılıyor. Modellerde Aktif Cruise Control, ön- arka park sensörü, otomatik uzun farlar, ileri çarpışma önleyici, yokuş iniş kontrolü (Stelvio), dinamik çizgilerle sunulan geri görüş kamerası, şerit takip asistanı ve otonom acil fren desteği (AEB) standart olarak yer alıyor.

Tonale Plug-in Hybrid Q4

Tonale’nin çevreci sportifliğin kilometre taşı olacak dört tekerlekten çekişli, şarj edilebilir Hibrit (Plug-in Hybrid Q4) versiyonu, 1910’da kurulan Alfa Romeo markasının sportif DNA’sına sadık kalarak, elektrifikasyon dünyasına giriş yapıyor. Sınıfının en iyisi olan bu versiyon, maksimum verimlilik ile sportifliği birleştirerek Alfa Romeo’nun dönüşümünde yeni bir sayfa açıyor. Çeviklik, sürüş dinamikleri ve dört tekerlekten çekiş performansı ile sınıfının en iyi dinamiklerini sunan Tonale Plug-in Hybrid Q4, 26 gr/km CO2 emisyon değeriyle bugüne kadar üretilen en çevreci Alfa Romeo modeli olarak öne çıkıyor.

Günlük kullanımda tamamen elektrikli moddayken 80 km’nin üzerinde menzile sahip olan Tonale Plug-in Hybrid Q4, şehir dışı kullanımda ise 600 km’nin üzerinde toplam menzile sahip. Sınıfının en iyi konfor ve ses yalıtımını sunan; ürün gamının en sportif versiyonu Tonale Plug-in Hybrid Q4’ün şarj edilebilir hibrit sistemi, toplam 280 HP güç üretiyor, Q4 dört tekerlekten çekiş sistemiyle en iyi yol tutuş ve sürüş güvenliğini sunuyor.

Tonale, sürüş keyfini engellemeden maksimum sürüş güvenliği sunmak üzere; hızlanma, fren ve şerit takibini otomatik yöneten 2’inci seviye otonom sürüş için yeni Alfa Romeo Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile donatılıyor. Tonale, otomobilin çevresini dikey ve yanal olarak izleyen ön kamera ile “Akıllı Uyarlanabilir Hız Sabitleme” (IACC) ve opsiyonel olarak sunulan“Şerit Ortalama” (LC) sistemlerini birleştirerek Seviye 2 otonom sürüşü, Driving Asistance Pack ile mümkün kılıyor. Sistem, öndeki araçlarla güvenli bir mesafeyi korumak için otomobilin hızını otomatik olarak ayarlayan “Akıllı Uyarlanabilir Hız Sabitleme”, “Trafik İşareti Tanımlama Sistemi” ve “Akıllı Hız Sabitleme” sistemlerini kullanıyor. Entegre kamerayı kullanan sistem trafik işaretlerini algılıyor, bunları ekranda gösteriyor, sürücüyü mevcut hız sınırı konusunda uyarıyor ve sürücünün hızını tespit edilen sınıra düşürmesini öneriyor. Sürücü kabul ederse, hız sabitleyici ayarları otomatik olarak ayarlanıyor. Şerit Ortalama sistemi ise yoğun trafik koşullarında bile aracı şeridin ortasında tutmak için aracın yanal hareketini kontrol ediyor.

Tonale’nin, 15,5 kWh kapasiteli bataryalarıyla, WLTP döngüsünde 100km’de 1,14 lt kadar düşebilen yakıt tüketimi sağlanıyor. Şehir otomobili segmenti kullanıcılarırın günlük işe gidip gelmeleri için gerekli olan ortalama 80 km’lik menzil 7,4Kw dahili şarj cihazı kullanarak 2,5 saatten daha kısa bir sürede hızlı şarj ile dolabiliyor. Ayrıca, Mod 3 (Wallbox tipi) kabloya ilave olarak ev tipi prizlere uyumlu Mod 2 şarj kablosunu da standart sunan Tonale’de 7,4 kW’lık Wallbox çözümleri de bulunuluyor.