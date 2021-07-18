Türkiye ve Avrupa pistlerinde yeni bir takım: Team AMS!

CARMEDYA.COM – Kariyerinde 30 yılı geride bırakan ve 10 şampiyonluk sahibi İbrahim Okyay ve deneyimli ekibi Türkiye ve Avrupa’da yarışacak Team AMS takımını kurdular.

Kurduğu ve yönettiği takımlarla yarışçılık deneyimine yöneticiliği de eklemiş ve birçok genç sporcunun yetişmesine önemli katkı sağlamış olan Okyay çıtasını yükseğe koyuyor.

‘Takım olarak amacımız her zaman daha iyisini yapmak ve sporumuzun gelişimine katkı sağlamak. Sponsorlarımızın önemli desteği ile 2021 sezonunda Türkiye Pist Şampiyonası’nı, şampiyonluk hedefi ile takip edeceğiz, ancak asıl hedefimiz 2022 sezonunda Türkiye dışında Avrupa pistlerinde de iddialı şekilde var olmak.’ diyen Okyay, genç takım arkadaşları Turgut Konukoğlu, Barkın Pınar ve Murat Nalçakan ile birlikte güçlü bir ekip kurduklarına inandığını ve tüm sezon takip edecekleri yoğun test programı ile 2022 sezonuna şimdiden yoğun bir şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Tüm yeniliklerini instagram @teamamstr sayfasından takip edebileceğiniz Team AMS, yarış hedeflerinin yanında başta 7 yıldır aralıksız organize ettikleri Kar ve Buz Sürüş Eğitimi olmak üzere tüm katılımcılara açık eğitim programlarına ve offroad sürüş deneyimlerine de devam edecek. Takım ayrıca 4 yıldır organize ettiği ve önemli deneyim kazandığı e-spor organizasyonlarına da kaldığı yerden devam edecek.