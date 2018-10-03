CARMEDYA.COM – Peugeot ile yapılan evliliğin ardından Opel, SUV modellere daha fazla ağırlık vermeye başladı. Bu doğrultuda Opel Crossland X ortaya çıktı YAZI: ALPER GÜLER

Test Opel Crossland X 1.6 CDTI ECOTEC 99 HP Excellence tasarım

Opel Crossland Xtasarım konusunda çokta radikal değil. Öndeki büyük ızgara ve martı kanadını andıran krom çıta, diğer Opel modellerinden tanıdık geliyor. Ön bölümde AFL+ farlar sürüşe duyarlı olarak size sunuluyor. Bu sadece Excellence donanımda standart gelen özellik. Bu donanımda uzun far asistanıda size sunuluyor. Yan bölümde çamurluk çıtaları gövdeden farklı renkte tutulmuş. Ayrıca kapı altlarında ki gövdeden farklı ayrıntılar da, modele bir bütünlük sağlamış. Tavan çizgisinin geriye doğru paralel uzanması, otomobilde iyi bir baş mesafesinin işareti. İki farklı ölçüde jant seçeneği sunuluyor. 17 inç alaşımlı jantlar test aracımızdaki Excellence donanımda standart olarak sunuluyor. Modelde 8 farklı dış renk seçeneği var. Bunun yanında ise üç farklı da tavan rengi size sunuluyor. Buradan yapılan kombinasyonlar ile otomobilinizi kişiselleştirebiliyorsunuz. Ayrıca Mineral Siyah tavan ve Kar Beyazı gövde, Kar Beyazı tavan ve Kuantum Gri gövde, Şarap Kırmızısı tavan ve gövde gibi özel kombinasyonlarda müşterilere sunuluyor. Arka bölümde LED stoplar sadece Excellence donanım seçeneğinde geliyor.

Crossland X 4212 mm. uzunluğa, 1765 mm. genişliğe, 1605 mm. yüksekliğe ve 2604 mm aks mesafesine sahip.

Test Opel Crossland X 1.6 CDTI ECOTEC 99 HP Excellence iç mekan

PSA ile yapılan evlilik etkilerini içeride daha fazla gösteriyor. Kapı açıp kapama sesinden kapıların kapanma sesine kadar modeller benzerlik gösteriyor. Opel modellerinden hatırladığımız bir direksiyon simidi yer alıyor. Isıtmalı opsiyonu özellikle kış aylarında vazgeçilmez donanımlarınız arasında olacaktır. Koltuklar sizi iyi sarıyor. Ayrıca ayarlanabilir baldır desteği de en büyük avantajınız. Başlangıç donanımında R 4.0 IntellLink model 7 inç büyüklüğünde bir ekran sizlere hizmet veriyor. Birde NAVI 5.0 IntellLink model 8 inç büyüklüğünde ekran daha müşterilere sunuluyor. 8 inç büyüklüğünde ekran Excellence donanımında opsiyon paket olarak alınıyor. Eşya gözü konusunda model kapı içlerinde, vites önünde ve gerisinde yeteri kadar alan sunuyor. Vites önündeki alanda kablosuz şarj özelliği de model tarafından sunuluyor. En üst pakette bu özellik opsiyon olarak sunuluyor. Önde ve arkada sunulan alan yeterli seviyede. Cam tavan opsiyonu ve paralel uzanan tavan yapısı sayesinde model ferah bir atmosferi iç mekanda size sağlıyor.

Test Opel Crossland X 1.6 CDTI ECOTEC 99 HP Excellence motor

Otomobilin kalbinde 1.6 litre hacminde bir dizel motor yer alıyor. Bu motor 3750 d/d’de 99 HP güç, 1750 d/d’de 254 Nm tork değeri üretiyor. Bu motor 5 ileri manuel bir şanzıman ile kombine edilmiş. Otomobil 0-100 hızlanmasını 11.6 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 180 km/s. Bu motor Peugeot tarafından geliştirilmiş bir ünite. Motor sesi konusunda Peugeot modellerinden hatırladığımız tını kulaklarımızda. Motor PSA modellerindeki gibi ekonomi odaklı bir ünite. Modelin fabrika verilerine göre ortalama tüketim değeri 3.9 litre olarak belirlenmiş. Biz testimiz sırasında model ile 5.9 litre gibi değerleri yakalayabildik.

Test Opel Crossland X 1.6 CDTI ECOTEC 99 HP Excellence konfor ve yol tutuş

Otomobilde orta sertlikte süspansiyonlar kullanılmış. Süspansiyon sisteminin sessiz çalışması beğenimi kazandı. Ancak zemin daha da bozulunca, arka süspansiyonların sesli çalıştığını söylememiz gerek. Yol tutuş konusunda model başarılı işler çıkarıyor. Limitleri aşıldığında önden kaymalar yaşanabiliyor. Ses yalıtımı konusunda da model başarılı. Sadece üst devirlerde motor sesi kabine biraz fazla yansıyor.

Test Opel Crossland X 1.6 CDTI ECOTEC 99 HP Excellence yorum

Şirketsel evlilikler son dönemlerde bir hayli arttı. Sebepleri nedir? Ekonomi? Pazar payı?… Aslında hepsinden biraz biraz var. Ancak en ağır basan kısımları strateji ve pazar payı. PSA grubuyla birleşen Opel, karşılıklı inovasyon ve teknoloji paylaşımlarıyla daha büyük bir sinerji yaratma peşinde. Bunun etkilerini Opel görecek mi? Elbette görecek. Hatta Crossland X ve Grandland X modellerini ilk piyasaya sunduğu andan itibaren görmeye başladı. PSA grup ile ortak geliştirme olan modellerde bolca PSA grubu detayı görebiliyorzu. Bunlar rahatsız edici olur mu? Bence gereksiz bir takıntı. Grubun esas amacı ekonomik ve daha ilgi çekici modelleri müşteri beğenisine sunmak. Opel’in ilk kazandığı artı, ekonomik odaklı motor. Bu sayede daha verimli motorlar müşteri beğenisine sunulacak. Motor gamında ki yenilikler ile Opel’in eli bir hayli güçlenecek. İkinci artı ise daha iddialı SUV modelleri. Giderek artan SUV sevgisi, Opel’in bu gücü arkasına almasını sağlayacak. Crossland X’de bu avantajları arkasına alan bir model. Tasarım ve sürüş konusunda otomobil başarılı. Peki bu otomobil ne kadar? Excellence pakette donanımları da dahil ettiğimizde model 141 bin TL bandına erişiyor. Sunduğu donanımlar dikkate alındığında model avantajlı listede yer alıyor.