Test Renault Zoe

CARMEDYA.COM – Elektrikli otomobiller artık hayatımızın bir çok noktasında yer almaya başladı. Müşterilerin korkuları ise yetersiz menzil seviyesiydi. Zoe bu korkuları yenmek için ZE40 versiyonunu ortaya çıkardı. YAZI:ALPER GÜLER

Renault Zoe tasarım

Otomobilin tasarımına baktığımızda büyük logo tasarımı dikkat çekiyor. Bu logonun mavi renkli olması onun elektrikli karakterini ortaya çıkarıyor. Bu logonun büyük olması da hemen arkasına gizlenmiş şarj noktasıdır. Kumanda üzerinden açılabilen bu alan dolum noktasını çok şık bir şekilde gizlemiş. LED gündüz farlar otomobili gizemli göstermiş. Ayrıca logodan iki yana uzanan piyano siyahı kaplama otomobile birazda gizem katmış. Otomobilde bolca yuvarlak hat kullanılmış. Kullanılan jantların tasarımı da otomobili oldukça şık göstermiş. Arka kapı kolu karoser içine gizlenmiş. Bu sayede modele Coupe benzeri bir hava katılmak istenmiş. Arka bölümde şeffaf stoplar yer alıyor. Stoplarda da mavi tonlar kullanılmış. Renault Zoe 4084 mm. uzunluğa, 1730 mm. genişliğe, 1562 mm. yüksekliğe ve 2588 mm. aks mesafesine sahip.

Renault Zoe iç mekan

İçeriye geçtiğimizde açık renkli döşemeleri ferah bir atmosferin sağlamada katkısı büyük. Otomobilin elektrikli olduğu da, tavantaki ve koltuklardaki ibarelerden çok net anlaşılıyor. Orta konsolda büyük bir ekran yer alıyor. Bu ekran üzerinde multimedya, yol bilgisayarı ve benzer bir çok detaya erişebiliyorsunuz. Bu ekranda ortalama pil tüketiminiz, seyahat rotasında tüketim haritanız gibi daha can alıcı bilgilere erişmekte mümkün. Bu ekranın geri park kamerası olarak da hizmet vermesini beklerdim. Vitesin önünde sınırlıda olsa bir alan sunulmuş. Kapı içlerinde, torpido da ve vitesin gerisinde de irili ufaklı bir çok alan sunulmuş. Önde ve arkada sunulan baş ve diz mesafesi yeterli. Ancak tabanda bulunan pilin hacmi özellikle arka koltuktaki bireylerin diz yüksekliğini biraz yükseltmiş.

Renault Zoe elektrikli motor

Renault Zoe 41 kWh yani 90 HP güç üreten elektrikli motora sahip. Bu motor ile Zoe 0-100 hızlanmasını 13.2 saniyede tamamlıyor. Bu Ünite üzerindeki piller ile size fabrika verilerine göre 400 km menzil sağlayabiliyor. İlk çıkan Zoe’ler sadece 200 km menzil sunabiliyordu. Geliştirilen batarya teknolojisi ile bu menzilin 400 km seviyesine çıkması sağlanmış. Şehir içinde bu menzili yakalamak biraz sabır istiyor. Ancak rahat bir şekilde 300 km bandını yakalamanız mümkün. Modelin torku ise 220 Nm. Model gücünü ise ön tekerleklerden yere yansıtıyor. Modelde orta sertlikte süspansiyonlar konumlandırılmış. Hibrit ya da elektrikli otomobillerin virajda verdiği tepkiler biraz farklı olur. Ancak burada kullanılan süspansiyonlar ile bu durum minimize edilmiş. Yalıtım konusunda da model başarılı. Motor sesi mi? O ne olaki?

Renault Zoe yorum

Elektrikli otomobillerin hayatımızda yeri giderek artıyor. Artık menzil derdi de kalmadı. Artan pil kapasiteleri sizi rahatlatıyor. Birazda sürüş karakterinizi değiştirirseniz işler bir hayli değişir. Küçük bir hesap yapmak gerekirse, evlerde 1kWh elektriğin birim fiyatı 44.82 TL’ye geliyor. Modelin pil kapasitesini bu sayı ile çarptığımızda 18 TL’yi biraz geçen bir tutar karşımıza çıkıyor. Evet yanlış duymadınız…. 18 TL ile bu model size 400 km menzil sağlıyor. Hadi diyelim 300 km olsun… Kilometrede 6 kuruş yakar. 6 kuruş! 100 km sonunda maliyet ne kadar olur dersiniz? 6 TL… 1 litre benzin ne kadar? 1 litre benzin ile arabanız ne kadar yol yapıyor? Eğer ki her alışveriş merkezlerindeki gibi 22 kWh kapasiteli şarj istasyonlarında otomobilinizi doldurmak isterseniz, 2 saatte %100 şarj kapasitesine ulaşırsınız. Evimden çevirici aparat ile fişe takıp şarj ederseniz bu zaman 14 saat kadar sürüyor. Bu uzun bir süre olarak düşünülebilir. Ancak aracınızı AVM’de küçük bir alışveriş zamanlaması içerisinde %100 şarj ile doldurabilme imkanınızda var. Tabi ki elektrikli araç park yerlerini işgal eden saygısız sürücülerden yer bulabilirseniz! Fiyatı ise 140 Bin TL olarak belirlenmiş. Biraz pahalı gelebilir ancak marka bu modelde pil kirası olayını ortadan kaldırmış. Pili aracı alırken satın aldığınız için fiyat biraz yukarıda kalabiliyor. Ancak kullanım maliyetlerini düşündüğünüzde biçilmiş kaftan!