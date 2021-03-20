Yamaha Motor Türkiye’de 2021 yeniliklere sahne olacak

CARMEDYA.COM – Yamaha Motor Türkiye tarafından düzenlenen online değerlendirme toplantısıyla markanın 2020 yılı sonuçları paylaşılırken, 2021 yılına yönelik yenilikleri açıklandı.

Markadan yapılan açıklamaya göre; Yamaha Motor Türkiye, ayrıcalıklı hizmet yaklaşımı, garanti hizmetleri, online satış kanalları, satış sonrası hizmetleri ve aksesuar çözümleri ile 2020 yılında pandemiye rağmen yüzde 11 bin 404 adet satış ile yılı kapattı. Marka 2021 yılında EU5 standartlarına uygun yeni modelleri ve yeni hizmet yaklaşımları ile yüzde 18 büyüme hedefliyor.

Bu rakamlarda salgının gölgesinde geçen 2020 yılında bireysel ulaşıma eğilimin yüzde 40 artması, toplam trafiğe çıkan motosiklet sayısının ise 200 bini geçerek son 15 yılın en yüksek plaka kaydına ulaşması da etkili oldu.

Covid-19 bulaşından uzak durmak isteyen yeni tüketiciler 50cc, 125cc ve 250cc scooter modellerine ilgi gösterdi. Yeni trend ile birlikte gezi odaklı motosikletlere ilgi de arttı. Geçtiğimiz yıl bu segmentte yüzde 5 büyüme yaşandı.

Yamaha Motor Türkiye, Tracer 9, Tracer 7, Niken gibi uzun mesafeli sürüşler için tasarlanan modellerin yer aldığı hobi segmentinde yüzde 24, XMAX ailesi, NMAX gibi ulaşım amaçlı şehir içi kullanıma yönelik motosikletlerin yer aldığı orta segmentte ise adetsel bazda yüzde 38’lik pazar payına sahip oldu.

Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever

2020 yılında motosiklet pazarına fiyat artışı, ilave gümrük vergisi ve tedarik süreçleri damgasını vursa da Yamaha, gelen talebi üretimdeki süreçleri takip ederek en doğru şekilde karşılamaya odaklandı. Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever “Marka olarak sektörde her zaman ürün değil yaşam biçimi sunduğumuzu dile getirdik. Doğayla iç içe, tüm duyuları harekete geçiren, daha özgür, insan odaklı, çevre duyarlılığı yüksek bu yaşam biçiminin değeri pandemide daha da fazla ortaya çıktı. Ulaşım araçları arasında hem ekonomik, çevreci hem de en keyifli olan ulaşım aracı olan motosiklete ilgi arttı. Bu dönemde en çok 700 cc üstü Hobby sınıfı ve XMAX, NMAX gibi şehir içi ulaşıma yönelik scooter modellerinin satışı gerçekleşti. Kando Felsefesi ışığında mükemmel müşteri deneyimine odaklanarak hizmet yaklaşımlarımız, fiyat politikamız ve yürüttüğümüz kampanyalar ile tüketicinin yanında olmaya, sektörü büyütmeye, yeni kullanıcılar kazandırmaya devam ettik ve 11.404 adet satış rakamına ulaşarak başarıyla 2020’yi kapadık. 2021 bizim için yeniliklerden besleneceğimiz, 360 derece hizmet odaklı bir yıl olacak. Yenilenen modellerimiz, yeni hizmetlerimiz, yeniden yapılanan Yamaha bayi ve servis noktaları ile yaşam boyu Yamaha kullanıcıları yaratma yolunda ilerleyeceğiz” dedi.

Yamaha Uydu Şube’ler geliyor

Türkiye’deki 43 bayisinde dönüşüm gerçekleştiren Yamaha, satın alma anında motosiklet kullanıcısının konforlu bir ortamda vakit geçirmesini sağlarken; satış sonrası hizmetlerde de onarım, garanti, yedek parça gibi hizmetleri tüketiciye sunuyor.

Satış Sonrası Hizmetlerinde 2020’de yüzde 31 büyüyen Yamaha Motor Türkiye’de servis girişlerine yüzde 7 artış, aksesuarlı satışta yüzde 31 artış, yedek parça satışlarında ise yüzde 30 büyüme gösterdi. 2021’de yedek parça, aksesuar ve sürüş ekipmanlarında daha rekabetçi olarak daha erişilebilir ürünler pazara sunmayı planlıyoruz diyen Bora Berker Cansever “2021’de bizi hizmette farklılaştıracak uygulamamız Uydu Şube ile daha önce ulaşamadığımız ve Yamaha kalitesinde satış ve satış sonrası hizmeti almak isteyen müşterimize de ulaşarak 2020’da yüzde 83’e ulaşan Müşteri Memnuniyet oranımızı yüzde 100’e yaklaştırmayı hedefliyoruz” dedi. Yamaha pilot Uydu Şube’yi Manisa Akhisar’da hayata geçirdi ve bu yıl içinde Tire, Silifke, Osmaniye, Afyon ve Tokat’ta da Uydu Şube’ler açmayı hedefliyor.

Sosyal projeler

Bu yıl toplumsal cinsiyet eşitliği ve çevre konularında sürdürülebilir projeler yürüteceklerinden bahseden Bora Berker Cansever “Pandemi büyük dersler verdi hepimize. Sürdürülebilir bir dünya yaratma arayışı daha da hızlanarak devam edecek. Sahip olduğumuz doğal kaynakların korunmasına yönelik farkındalık gittikçe artıyor. Biz de üzerimize düşen görevi yaparak daha düşük CO2 emisyonu ve doğaya dönüş projeleriyle görevimizi yerine getirecek ve farkındalık yaratacağız. Ülkemizde farkındalığı yükseltmeye ihtiyacı olan bir diğer konuda toplumsal cinsiyet eşitliği… Hayatın her alanında kadına yönelik cinsiyet eşitliğine ihtiyacımız olduğu gibi trafikte de fazlasıyla var. Hem trafikte kadın sürücülerin sayısını artırmak hem de pandemiyle büyük artış gösteren kurye hizmetinde çalışan kadınların sayısını artırmak, iş gücü yaratmak için bu yıl kadınlara Yamaha Riding Academy’de ücretsiz motosiklet eğitimi vereceğiz” dedi.

EU5 motorlarıyla yenilenen modeller

“Geçtiğimiz yıllarda XMAX 250, NIKEN, Tenere 700 ve R1M modellerini online sipariş ve satış sistemi üstünden tüketici ile buluşturmuştuk, bu sene de müşteri beklentilerini erken karşılamak için birçok modelde bu uygulama ile ilerleyeceğiz.” diyen Bora Berker Cansever “2021’de birçok modelde yeniliğe gittik ve yenilenen stoklarla dijital alanı da kullandığımız farklı yöntemlerle talebi doğru karşılamak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yenilenen modelleri ile 2021’e güçlü bir giriş yapan Yamaha, yenilenen NMAX 125 ve NMAX 155, başlangıç seviyesi scooter sınıfında D’elight, EU5 uyumlu bir motorla donatılan Tricity 300 ile rekabet ediyor. Bu yıl birçok modelinde önemli yenilikler yapan marka, motosiklet sektöründe oyunun kurallarını değiştiren ve üreticileri daha çevreci yenilikler yapmaya zorlayan EU5 düzenlemelerini de yeni modellerinde hayata geçirdi. Yamaha XMAX ailesi ve bu yıl 20. Yılını kutlayan MAX’lerin büyük abisi TMAX, EU5 uyumlu motorlarıyla öne çıkıyor. Seyahat meraklıları için tamamen yenilenen elektronik özelliklerle gelen yeni Tacer 9 ve Tracer 9 GT modelleri uzun yol konforu ile birlikte birçok sürüş desteği de sunuyor. Yeni gövdesiyle 2021 model MT-07 ve EU5 889 cc CP3 motoruyla 2021 model MT-09‘da yine gözde modeller olarak yüksek talep görüyor.

Yeni Nesil Yarışçı Yetiştirme Programı

Yamaha Motor’un dünya pistlerinde Türkiye adına yarışacak genç yetenekleri ortaya çıkarmak ve desteklemek amacıyla geçen yıl başlattığı bLU cRU ‘Yeni Nesil Yarışçı Yetiştirme Programı’nın dünya pistlerine kazandırdığı Bahattin Sofuoğlu 2020 Dünya Supersport 300 şampiyonasında dünya 3.’üncülüğüne elde etti. Yamaha bLU cRU ‘Yeni Nesil Yarışçı Yetiştirme Programı’ bu yılda seçmeler düzenleyerek yeni şampiyonlar çıkarmayı hedefliyor.

Bu yıl Bahattin Sofuoğlu ve Dünya Superbike yarışında Pata Yamaha Fabrika Takımı’nda yarışan ve dünya 4.’üncüsü olan yarışan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu’ndan oldukça iyi dereceler beklediklerini söyleyen Yamaha Motor Avrupa Motor Sporları Direktörü Paolo Pavesio” İlk olarak 65 yaşında olgun bir firmayız. Biz kurulduktan 1 hafta sonra hemen Mount Fuji yarışına girdik ve kazandık. Kazanmak şirketin DNA’sında var. En başından beri yaptığımız işe inanıyoruz. Bu da kim olduğumuzu ispatlamamız ve mücadeleci ruhumuzu göstermek konusunda bize yardımcı oluyor. bLU cRU programımızla oldukça fazla genç sürücüye ve genç yeteneğe hizmet ediyor ve onların profesyonel yarışçılığa girmelerini sağlıyoruz. Motor sporları kolay bir spor dalı değil, bu yüzden sporcuların teşvik edilmesi çok önemli. Tutkuyla bu sporu yapacak sporcuları destekliyoruz. Toprak ve Bahattin Türkiye’yi son derece başarılı şekilde temsil ediyor. Toprak motorunu tanıyor, etrafındaki insanları iyi biliyor, birlikte çalıştığı insanlarla gerçekten zafer için uğraşıyor. Ve Bahattin de başarılı bir adım attı bLU cRU’ya.” dedi.

Toprak ve Bahattin seni sezon için hazır

2021 birinciliği için hazırlanan yarışçılardan Toprak Razgatlıoğlu 21-23 Mayıs tarihinde ilk yarışına çıkacak. Yarış için İspanya’da test sürüşlerine başlayan Razgatlıoğlu “Tek hedefim 2021’de Türk bayrağını podyumda dalgalandırmak, bunun için çok çalışıyorum, her gün pistteyim” dedi. Yamaha bLU cRU yarışçısı Bahattin Sofuoğlu ise “Her zaman nasıl daha iyi olabilirim diye düşünüyorum. Çünkü bu sene tek bir hedefim var o da en iyi olmak. Bunun için tüm ayrıntılara dikkat ederek elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışmaya devam ediyorum. Geçtiğimiz günlerde gitmiş olduğum testlerde çabamın karşılığını bana gösterdi, daha önce yarıştığım bir pistte teste girdim ve yarışı 1 sn erken bitirdim. Bu sezon şampiyon olmak için elimden geleni en iyisini yapmaya çalışıyorum” dedi.