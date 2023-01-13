Suzuki’den elektrikli araç konsepti: eVX

CARMEDYA.COM – Suzuki’nin ilk tamamen elektrikli seri üretim aracına ışık tutan konsept eVX, Hindistan’daki Auto Expo 2023’te tanıtıldı.

Sürdürülebilirlik yatırımlarına ağırlık veren Suzuki, elektrikli SUV modelini 2025 yılında yollara çıkarmayı planlıyor.

Suzuki halen, dünyanın farklı pazarlarında Vitara, Jimny ve S-CROSS gibi SUV modelleriyle yer alıyor. eVX, yüzde 100 elektrikli bir otomobil ve en güncel elektrikli otomobil özelliklerini Suzuki’nin güçlü 4×4 DNA’sı ile birleştiriyor. Dış tasarımı ilk bakışta bir Suzuki SUV olarak anında kendini gösteren bir tasarıma sahip. Ayrıca, gerçek bir Suzuki SUV sürüş deneyimi sunmak üzere markanın 4×4 mirasını yeni elektrikli çağa da taşıyor.

Suzuki Başkanı Toshiro Suzuki

Suzuki Başkanı Toshiro Suzuki, Auto Expo 2023’te düzenlenen basın toplantısında; “İlk küresel stratejik elektrikli aracımız olan eVX’i tanıtmaktan mutluluk duyuyorum. Suzuki Group olarak küresel ısınmayı ele almak en önemli önceliğimiz. Sera gazı emisyonlarını azaltmak için alınan küresel önlemleri destekliyoruz. Suzuki olarak dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimiz için nitelikli ürünlerimizi farklı insanların yaşam ve araç kullanma biçimlerine göre optimize ederek sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Uzunluğu 4300 mm, genişliği 1800 mm ve yüksekliği 1600 mm olan aracın batarya kapasitesi ise 60 kWsa… Hint sürüş döngüsü MIDC verilerine göre araç 550 km menzil sunabiliyor.