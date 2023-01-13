Dacia Spring’e yeni donanım ve motor seçeneği

CARMEDYA.COM – Dacia, 14-22 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek 2023 Brüksel Otomobil Fuarında, Spring Extreme donanımını sergiliyor.

Spring Extreme donanımıyla sunulan yeni ELECTRIC 65 motorun tanıtımı da ilk kez bu fuarda gerçekleşiyor.

Spring Extreme 65 Türkiye’de 2023 yılının üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak.

Extreme donanım

Dacia, Brüksel Otomobil Fuarı’nda Spring’e outdoor hissi kazandıran, yeni Extreme donanımını sergiliyor.

Extreme donanımı ilerleyen dönemlerde markanın dört ana modelinde (Spring, Sandero, Duster ve Jogger) de kullanıma sunulacak.

Spring Extreme, tamamen yeni “Arduvaz Mavi” renk ve donanıma özel tasarım öğeleriyle yollara çıkacak.

Yeni donanımın tavan barlarında, yan aynalarda, jant göbeklerinde, bagaj kapağındaki Dacia logosunda ve aracın sis farlarının üstünde yer alan dekoratif parçalarda Bakır Kahverengi kullanılıyor.

Ön kapılarda ve kapı altı kaplamalarında yer alan topografik tasarımların çevresinde, kapılar ile ön çamurluklar arasında Duster’ın kendine özgü şnorkel ekipmanına yapılan bir gönderme bulunuyor.

Aracın iç tasarımında ise kapı eşiklerinde ve ön kauçuk paspaslarında topografik desenler karşımıza çıkarken, ön kapı panellerinin belirli bölümleri dışında havalandırma ızgaraları ve navigasyon ekranı çerçevesinde Bakır Kahverengi dekorlar bulunuyor.

Yeni motor

Dacia, yeni Spring Extreme donanımı ile aynı zamanda tamamen yeni ELECTRIC 65 motorun da (65hp/48kW) dünya prömiyerini yapıyor. Yalnızca Spring Extreme ile sunulan yeni motor, yeni ve benzersiz bir vites kutusu ile birleştiriliyor. Bu vites kutusu daha uzun bir menzil için daha yoğun enerji geri kazanımı sağlıyor ve daha iyi bir hızlanma performansı için tekerleklere iletilen torku artırıyor.

Tamamen yeni ELECTRIC 65 motor ile Spring Extreme, WLTP ortalama döngüsünde 220 km ve WLTP şehir döngüsünde 305 km menzile ulaşabiliyor.

Satışa sunulduğu ülkelerde 2 yıldan kısa bir sürede 100 bin adedin üzerinde siparişle, elektrikli araç pazarının liderlerinden biri haline gelen Dacia Spring’in, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye’de kullanıcılarla buluşması planlanıyor.