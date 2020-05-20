Stil ikonu: Yeni Porsche 911 Targa

CARMEDYA.COM – Cabriolet bir otomobilin sürüş keyfini, coupé bir aracın sağladığı konforla biraraya getiren Porsche’nin yeni 911 Targa 4 ve 911 Targa 4S modelleri 55 yıllık yolculuğuna devam ediyor.

Yeni 911 neslinin, Coupé ve Cabriolet’den sonra üçüncü farklı gövde seçeneğine sahip olan bu iki model de, dört tekerlekten çekişe sahip, 6 silindirli ve 3 litre çift turbo beslemeli motorların sağladığı artırılmış güçten yararlanıyor.

Porsche 911 model ailesinin stil ikonu yeni Targa modelinde bulunan yenilikçi, tam otomatik tavan sistemi en ayırt edici özellik olmaya devam ediyor. Targa’nın 1965 yılındaki ilk ve efsanevi modelinde olduğu gibi yine, karakteristik geniş takla barı, ön koltukların üzerindeki hareketli tavan ve arkada üç tarafı saran (wraparound) cam bulunuyor. Tavan 19 saniyede kolaylıkla açılıp kapanabiliyor.

Her iki modelde de ikiz turboşarjlı, 6 silindirli, 3 litre hacimli motor bulunuyor. Bu motor, 911 Targa 4 modeline 385 PS’lik güç sağlarken, 450Nm tork üretiyor. Motor, opsiyonel Sport Chrono paketi ile birlikte sıfırdan 100 km/sa hıza bir önceki neslinden yüzde 10 daha hızlı bir şekilde sadece 4,2 saniyede ulaşıyor. 911 Targa 4S modelinin motoru ise 450 PS güç, 530 Nm tork değerine sahip ve aynı koşullar altında 100 km/sa hıza selefinden yüzde 40 daha hızlı bir şekilde sadece 3,6 saniyede ulaşıyor. 911 Targa 4 modelinin azami hızı 289 km/sa (önceki nesile göre 2 km/sa daha fazla) iken 4S modelinin azami hızı 304 km/sa (bir önceki nesilden 3 km/sa daha fazla).

Her iki spor otomobilde de maksimum sürüş keyfi için standart olarak 8 ileri, çift kavramalı şanzıman (PDK) ve akıllı dört tekerlekten çekişli Porsche Çekiş Yönetim Sistemi (PTM) yer alıyor. Alternatif olarak 911 Targa 4S, Sport Chrono paketinin de dahil olduğu, yeni geliştirilen 7 ileri manuel şanzımanla birlikte de satın alınabiliyor. Her iki 911 modelinin de özellik yelpazesini genişletmek için yeni teknolojiler entegre edildiği görülüyor. Geliştirilmiş Smartlift işlevi sayesinde yerden yükseklik, günlük kullanım için programlanabiliyor. Opsiyon listesi, Porsche Tequipment orijinal ekipmanların geniş yelpazesi ve Porsche Exclusive Manufaktur konseptinin sunduğu kişiselleştirme seçenekleriyle destekleniyor.

Daha iyi sürüş dinamiği, konfor ve güvenlik

Elektronik olarak kontrol edilen değişken sönümleme sistemi PASM (Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi), yeni 911 Targa modellerindeki standart ekipmanın bir parçası. Bu sistem, sürüş konforu ve her sürüş durumuna göre yol tutuşu açısından sönümleme özelliklerini otomatik olarak ayarlıyor, ayrıca Normal ve Spor olmak üzere manuel olarak ayarlanabilen iki moda sahip. Tamamen değişken tork dağıtımına sahip elektronik bir arka diferansiyel kilidi içeren Porsche Tork Yönlendirme (PTV Plus), Targa 4S için standart donanım, Targa 4 modelinde ise opsiyonel donanım olarak sunuluyor. Diğer sekizinci nesil Porsche 911 modelleri gibi Targa modellerinde de standart olarak yeni Porsche Islak Mod (Wet Mode) sunuluyor. Ön tekerlek yuvalarına takılan sensörler, yol yüzeyindeki suyu tespit edebiliyor ve eğer önemli miktarda su tespit edilirse kokpitteki bir sinyal, sürücünün Islak moda manuel olarak geçmesini öneriyor. Sürüş duyarlılığı daha sonra maksimum sürüş dengesini garanti etmek için koşullara uyarlanıyor.

Modern bir yorum, gösterişli Targa tasarımı

911 Targa’nın dışı, 992 model neslinin karakteristik tasarım öğelerini taşıyor. Önceki modellerle karşılaştırıldığında, gövdesi önden daha belirgin tekerlek yuvalarına sahip, kaputunda ise LED farlarının arasında yer alan ve ilk 911 nesillerinin tasarımını çağrıştıran belirgin bir girinti barındırıyor. Arka kısmında daha geniş, değişken şekilde uzanan arka spoyler ve kusursuz bir şekilde entegre edilmiş zarif ışık çubuğu kendini gösteriyor. Ön ve arka kesitler hariç tüm dış yapı alüminyum.

Otomobilin içi 911 Carrera modellerini yansıtıyor, ön panelin ve gömme gösterge panellerinin net ve düz çizgileri iç mekanda ön plana çıkıyor. 1970’lerin 911 modelleri bu noktada ilham kaynağı oluyor. Porsche için benzersiz bir tanımlayıcı özellik olan ortadaki devir göstergesinin yanında yer alan iki ince, çerçevesiz ve serbest formlu ekran sürücüye daha fazla bilgi sağlıyor. Önemli araç işlevlerine doğrudan erişim için beş düğmeli kompakt anahtar ünitesi, Porsche İletişim Yönetim Sisteminin (PCM) 10.9 inç orta ekranının altında bulunuyor.

1965’ten bu yana yeni bir spor otomobil sınıfının öncü modeli

1965 model yılı 911 Targa 2.0 yepyeni bir otomobil türünün doğuşunda öncü oldu. Başlangıçta “güvenli cabriolet” olarak pazarlanan Targa, çıkarılabilir tavanıyla kısa süre içinde bağımsız bir konsept olarak kendini kabul ettirdi ve bir stil ikonu oldu.