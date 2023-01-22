Skoda’dan Metaverse projesi: Skodaverse

CARMEDYA.COM – Skoda, Metaverse dünyasındaki yeni projesi Skodaverse ile sıra dışı bir dünya yarattı.

Skoda’nın e-mobilite teknolojileri ve yenilikleri hakkında eğlenceli şekilde bilgiye ulaşmayı sağlayan Skodaverse, markanın daha genç müşterilere erişmesini de sağlıyor.

Skodaverse kullanıcıları Skoda Enyaq Coupe RS iV test sürüşü dahil olmak üzere birçok farklı deneyimi de yaşayabiliyorlar. Bunlar arasında markanın NFT Galerisi, eğlenceli oyunlar ve diğer katılımcılarla Skoda avatarlarıyla etkileşim kurmak gibi deneyimler yer alıyor.

Bununla birlikte Skodaverse dünyasına girenler marka hakkında çok daha fazla bilgi alabilecek ve markayla daha güçlü bir bağ kurabilecekler. Bu 3 boyutlu sanal Skoda dünyası, Nemesis platformu üzerine kuruldu. Giriş sırasında ziyaretçiler, Metaverse’deki Skoda adasını keşfederken kendi avatarları için Škoda görünümlerini kullanabiliyorlar ve kişisel avatarlarını oluşturabiliyorlar. Ayrıca burada belirlenen takvime göre etkinliklere ve dijital konferanslara da katılmak mümkün olacak.

Skoda 3 boyutlu sanal dünyasında önümüzdeki dönemde medya günleri ve yeni ürün sunumları da yapmayı planlıyor.

Keşfetmek için: Skodaverse