Chery Group 2022’de 1 milyondan fazla araç sattı

CARMEDYA.COM – Chery Group, geçtiğimiz aralık ayında kaydettiği 105 bin 483 adet ile 2022 yılı toplam satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 28,2 artırdı ve 1 milyon 232 bin 727 adetlik tarihi bir rakama ulaştı.

Ayrıca Chery Group, bir önceki yıla kıyasla yüzde 67,7 artışla 451.337 adet ihracat gerçekleştirerek, binek araç ihracat satış hacmi sıralamasında 20 yıl üst üste Çinli markalar arasında birinci sırada yer aldı.

Yıllık satış hacmi ilk kez 1 milyon adedin üzerine çıkan Chery’nin yıllık ihracatı da ilk kez 451 bin 337 adede ulaştı ve marka bu rakamla Çinli binek araç markaları arasında dünyaya açılma’rekorunu kırdı. Chery Group güncel haliyle dünya genelinde toplam 11,20 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Bunların 2,40 milyonu ihracat pazarlarında yer alıyor.

Çinli otomobil markaları için rol modeli

Chery, kullanıcılarla birlikte ekoloji yaratarak popüler ürünler geliştirmeye devam ediyor ve büyümesini hızla sürdürüyor. Küreselleşme, derinlemesine gelişme ve marka imajı oluşturmaya kadar geniş bir kapsamla küresel otomobil pazarını hedefleyen Chery, ihracat pazarlarında başarılı olmak ve yine ihracat pazarlarında ortaklarla iş birliği yaparak Çinli işletmeler için yeni bir uluslararası kalkınma modeli uyguluyor. Chery Group, 2022 yılı için Çinli binek otomobil ihracatında üst üste gerçekleştirdiği aylık ihracat rekorunu kırarak dört ay üst üste aylık 50 bin ihracat adedini aştı. TIGGO 8 ve TIGGO 7, ihracat pazarların güvenini ve beğenisini kazanmış durumda. Ayrıca TIGGO 8, birçok kez Brezilya ve diğer ülkelerde devlet konuklarını ağırlama aracı olarak da görev yaptı. Chery’nin bugüne kadar ki toplam ihracat hacmi, aynı dönemde Çinli otomobillerinin toplam ihracat hacminin yüzde 20’sini oluşturuyor.

İtici gücü inovasyon

Chery’nin stratejik kararlılığı, sabrı ve yıllar içindeki kalite konusundaki ısrarı sayesinde, tüm önemli iş göstergeleri rekor seviyelere ulaştı. İnovasyonu itici güç olarak benimseyen Chery, ‘Technology Chery’ liderliğini güçlendirmeye ve küresel bir teknoloji şirketine dönüşümünü hızlandırmaya devam ediyor. Otomobil endüstrisindeki hızlı dönüşüme öncülük etmek üzere, Chery, sınır ötesi için bilim adamlarından oluşan özel bir ekip kurdu ve Chery’nin ‘teknolojik yenilik fabrikasını’ hayata geçirdi. Böylece yeni teknolojiler ve yeni ürünler geliştirerek sektöre öncülük etmeye devam ediyor. Chery, 2022’nin sonunda toplam 25 bin 795 patent açıkladı ve 17 bin 177 patent onayı aldı. Bunların yüzde 37’si buluşlar içindi ve sektörün en iyileri arasında yer aldı.

Sınır ötesi ittifaklar

Kazan-kazan iş birliği ilkesine dayanan Chery, ‘ortaklık çevresini’ sürekli olarak genişletti ve ortak yenilik, entegre yenilik ve açık iş birliği için bir dizi ‘sınır ötesi ittifak’ yarattı. Chery Group; Haier, Huawei, Luxshare Precision, CATL, iFLYTEK, Horizon Robotics ve farklı sektörlerdeki diğer üst sınıf şirketlerle endüstriyel internet, akıllı çözümler, güç bataryası sistemleri alanlarında ‘sınır ötesi ittifaklar’ oluşturmak için el ele verdi. Chery ve COSMOPlat tarafından 2022 yılında kurulan HiGOPlat endüstriyel İnternet platformu, Chery Qingdao Süper Fabrikası ve Chery Wuhu Süper Fabrikasını art arda devreye aldılar ve uygulamaya koydular. Bu gelişmeler, Chery için endüstriyel internet ile desteklenen akıllı fabrika uygulamasını hayata geçirmek için pratiklik sağladı. Chery Group 2023 için; yıllık satış hacminde ve diğer önemli iş göstergelerinde büyümeyi sürdürmek, iş kalitesinde sürekli bir iyileşme sağlamak ve böylece yakın gelecekte dünyanın en iyi otomobil şirketleri arasında yer almak için yeni bir hedef belirledi.